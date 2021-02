Xiaomi Redmi K40 oficjalnie zaprezentowany

Xiaomi zaprezentowało nowe flagowce z serii Redmi. Xiaomi Redmi K40 dostępny będzie w trzech wariantach i zaoferuje flagową wydajność.

Rodzina Xiaomi Redmi K40 składać się będzie z trzech urządzeń: Xiaomi Redmi K40, Xiaomi Redmi K40 Pro i Xiaomi Redmi K40 Pro+. Co je będzie łączyło? Całkiem sporo, bo chociażby design, wyświetlacz i znaczna część specyfikacji.

Zacznijmy od wyświetlacza. W tej roli dostajemy panel AMOLED o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 1080x2400. Będzie się on charakteryzował wysokim odświeżaniem 120 Hz, a także rekordową częstotliwością rejestrowania dotyku rzędu 360 Hz. Powinno to przełożyć się na wyższą responsywność, szczególnie w takich zastosowaniach jak gry. Co ciekawe, mimo tego, że mamy tu do czynienia z panelem OLED, skaner linii papilarnych umieszczono z boku urządzenia i połączono go z przyciskiem zasilania. Telefony nie będą także wyposażone w wysuwany przedni aparat znany z poprzednich generacji. Zamiast tego kamerka do selfie pojawi się w formie niewielkiego otworu w ekranie.

Jeśli chodzi o inne cechy wspólne, urządzenia będą wyposażone w akumulatory o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem 33 W (USB Power Delivery 3.0 i QuickCharge 3.0+), łączność 5G i Wi-Fi 6, NFC, port podczerwieni, a także głośniki stereo. Niestety zabraknie gniazda jack 3,5 mm.

Gdzie w takim razie szukać różnic? Chociażby w procesorach. Na pokładzie modeli Xiaomi Redmi K40 Pro i K40 Pro+ znajdzie się topowy aktualnie Qualcomm Snapdragon 888. A co z podstawowym Xiaomi Redmi K40? Tu pojawi się "tylko" Qualcomm Snapdragon 870, czyli podkręcona wersja zeszłorocznego Snapdragona 865.

Oprócz tego wszystkie trzy modele dostaną nieco inną konfigurację aparatów. Najbardziej imponująca będzie rzecz jasna w modelu K40 Pro+, gdzie główny moduł będzie miał matrycę 108 MP w rozmiarze 1/1,52" oraz dodatkowo jednostkę ultraszeroką 8 MP i tele 5 MP. Przedni aparat będzie miał 20 MP. W przypadku wariantów Pro oraz podstawowego zmienia się jednostka główna, wyposażona w matryce o rozdzielczości odpowiednio 64 i 48 MP.

Ceny wszystkich trzech urządzeń zapowiadają się bardzo rozsądnie w kontekście do oferowanych możliwości. Przedstawiają się one następująco:

Xiaomi Redmi K40 - od 2000 juanów (6/128 GB, ok. 1150 zł) do 2500 juanów (12/256 GB, ok. 1430 zł)

(6/128 GB, ok. 1150 zł) do (12/256 GB, ok. 1430 zł) Xiaomi Redmi K40 Pro - od 2800 juanów (6/128 GB, ok. 1600 zł) do 3300 juanów (8/256 GB, ok. 1890 zł)

(6/128 GB, ok. 1600 zł) do (8/256 GB, ok. 1890 zł) Xiaomi Redmi K40 Pro+ - 3700 juanów (12/256 GB,ok. 2120 zł)

Urządzenia trafią do sklepów 4 marca, a obecnie można je zamówić w przedsprzedaży. Oczywiście mowa wyłącznie o rynku chińskim. Czy trafią również do Polski? O to raczej nie musimy się obawiać, choć na razie jeszcze nie zostało to potwierdzone.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, GSMArena