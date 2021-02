Czyje składane smartfony następne w kolejce? Oppo, Google i Xiaomi

Na rynek składanych smartfonów chcą wchodzić kolejne firmy. Jacy producenci są następni w kolejce? Zdradzają to umowy Samsunga.

Samsung to nie tylko największy gracz na rynku składanych smartfonów, ale także jeden z najważniejszych producentów wyświetlaczy. Tutaj Samsung zwykle konkuruje z chińskim BOE. Obie firmy mają już doświadczenie w pracy z elastycznymi wyświetlaczami, nic dziwnego, że właśnie tam (oraz do firmy Visionox) zwracają się producenci chcący wydać swój własny składany smartfon. Samsung jest o tyle atrakcyjny, że sam również takie smartfony wydaje, ma on zatem doświadczenie z obu stron procesu. I to nawet wliczając fakt, że Samsung Electronics i Samsung Display to dwie różne części czebolu Samsunga.

Koreański producent zawarł odpowiednie umowy z trzema firmami, które chcą zawalczyć z Samsungiem, Huaweiem i Motorolą (czyli Lenovo) w segmencie zginanych telefonów. Microsoft Surface Duo do bowiem nieco inny typ urządzenia. Odpowiednie umowy z Samsungiem zawarły takie firmy jak Xiaomi, Oppo i Google. Zdecydowanie najbliżej premiery jest ten drugi producent. Ostatnio Chińczycy tłumaczyli jak dokładnie działa ich telefon. Możemy się spodziewać tego samego typu, jak Samsung Galaxy Z Flip, czyli współczesnej wersji telefonu z klapką. Na Google'a i Xiaomi trzeba jeszcze poczekać. W decyzji o wejściu z pewnością nie pomaga fakt, że nawet Samsung spodziewał się większej sprzedaży tego typu smartfonów.

Źródło tekstu: thelec.net