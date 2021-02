Google ukarany we Francji za... własny ranking hoteli

Francja nałożyła na Google'a kolejną grzywnę. Tym razem jednak będzie niewielka - wyniesie ledwo ponad milion euro. Ciekawszy jest jej powód.

Francja już wiele razy dała się poznać jako najbardziej zagorzały przeciwnik takich amerykańskich korporacji jak Google czy Facebook. Ostatnio potomkowie Galów stanęli także na drodze Apple'owi, który to chciał na całym świecie zrezygnować ze słuchawek dodawanych do telefonu. Wcześniej Francuzi nie ugięli się przed szantażem ze strony USA i byli europejskimi prekursorami podatku cyfrowego, który muszą tam płacić takie firmy jak Google czy Facebook. Teraz Francja obłożyła Google bardzo niewielką grzywną - ledwie 1,1 miliona euro. Co to jest w porównaniu do nie tak znowu dawnych 4,34 miliarda euro kary za wykorzystywanie pozycji monopolistycznej...

O co poszło tym razem? Okazuje się, że o... ocenianie hoteli. Google tworzy własną klasyfikację w oparciu o oceny użytkowników swojej wyszukiwarki. Taka praktyka jest jednak nielegalna według francuskiego prawa, które nakazuje wykorzystywać oficjalne klasyfikacje lokalnych organizacji turystycznych. Jednym z argumentów było też to, że oceny w skali od 1 do 5 mogą mylić się klientom z gwiazdkami hotelu.

Źródło tekstu: economie.gouv.fr