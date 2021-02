Magic: The Gathering Arena już we wczesnym dostępie Google Play

Magic: The Gathering to zdecydowanie najpopularniejsza kolekcjonerska gra karciana na świecie. Teraz będzie ona dostępna także w Google Play.

Gry karciane mają swoich wielu fanów, nie bez przyczyny tak duży sukces odniósł Hearthstone. W bardziej analogowym świecie rządzi jednak zupełnie inna gra. Magic: The Gathering ma bardzo żywą scenę już od dawien dawna. Ciągle pojawiają się nowe karty, rzadziej inne znikają. Najrzadsze karty potrafią z kolei osiągać zdumiewające ceny. Oczywiście gra idzie z duchem czasu i właśnie pojawiła się wersja wczesnego dostępu w sklepie Google Play. Do gry zalogujemy się tym samym kontem, co na komputerach z Windowsem lub MacOS.

Wszystko zostało zoptymalizowane tak, że bez problemu możemy grać na mniejszym ekranie. Nie zabrakło też funkcji społecznościowych jak lista znajomych i wysyłanie wiadomości. Niestety, nie jest tak, że wszyscy będą mogli cieszyć się grą. Wymagania są dość wygórowane jak na grę mobilną. Trzeba mieć minimum Androida 6, 4 GB RAM i przynajmniej następujące układy mobilne: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810 lub Kirin 970. Oznacza to niestety, że odpada niższa półka urządzeń i duża część tej średniej.

Zobacz: The Medium - dzisiaj premiera polskiej gry. Jest dostępna w Xbox Game Pass

Zobacz: Tymczasem w Chinach: Tencent wygrywa z Huaweiem, Oppo i Vivo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: phonearena, wł