Tymczasem w Chinach: Tencent wygrywa z Huaweiem, Oppo i Vivo

USA walczący z chińskimi firmami, Apple kontra Epic Games... to nie wszystkie bitwy z udziałem korporacji. W Chinach Tencent właśnie odniósł ważną wygraną nad Huaweiem i wspierającymi go Oppo i Vivo.

Regularnie piszemy o kolejnych starciach pomiędzy różnymi korporacjami (jak Apple kontra Epic Games), lub o zawieruchach w wykonaniu rządów i firm (jak choćby USA walczący z ZTE, Huaweiem, ByteDance i ostatnio Xiaomi). W dalekich Chinach jednak nie jest inaczej. A to przecież kraj, który w największym stopniu kształtuje świat mobilny. Tam właśnie doszło do starcia między Tencentem i Huaweiem. Obie firmy to giganci. Huawei to największy w Chinach producent smartfonów (43% rynku), tabletów i wszelkiego sprzętu związanego z infrastrukturą sieci. Tencent to z kolei król aplikacji - do niego należy wszystkomający komunikator WeChat i najbardziej dochodowa gra mobilna, czyli Honor of Kings. Ostatnio jednak pojawił się godny konkurent w postaci Genshin Impact. O co poszło?

Otóż w Chinach sytuacja ze sklepami z aplikacjami wygląda zupełnie inaczej. Nie uświadczymy Google Play, za to jest kilka konkurencyjnych sklepów z aplikacjami. Swój ma Huawei (Huawei App Gallery zresztą znamy), swoje mają Oppo, Vivo czy Xiaomi. O ile Google i Apple biorą tylko 30% przychodów aplikacji, tak chińskie sklepy życzą sobie aż połowy. Jako pierwszy wyzwanie temu rzucił MiHoYo wydając Genshin Impact - gra jest dostępna na stronie twórców, nie w tamtejszych sklepach. Udało się mimo to pobić rekordy.

Swoją okazję wyczuł Tencent, który chciał wynegocjować obniżkę prowizji w sklepie Huaweia. Największy chiński producent odpowiedział usunięciem gier Tencentu ze swojego sklepu. Grupa Mobile Hardcore Alliance (grupująca m.in. Huaweia, Oppo i Vivo) wydała oświadczenie wspierające Huaweia, gdzie zaznaczyła, że 2/3 graczy kupuje właśnie w ich sklepach. Huawei szybko zrozumiał jednak, że ludzie prędzej skorzystają z innego sklepu niż odpuszczą gry Tencentu. Już po kilku godzinach Huawei przywrócił wszystkie gry producenta.

