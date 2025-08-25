Alior Bank z kolejną nowością. Zajrzyj do aplikacji mobilnej
Alior Bank sypie nowościami jedna za drugą. Od dziś klienci mogą skorzystać z nowego udogodnienia – spłat rat w aplikacji Alior Mobile za pomocą systemu BLIK. O co dokładnie chodzi?
Użytkownicy aplikacji Alior Mobile zyskali właśnie nową funkcję – od teraz swoje raty mogą spłacać za pomocą BLIKA. Bank zachwala, że to rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie szybkość, wygodę i bezpieczeństwo – bez wpisywania numerów rachunków czy danych odbiorcy.
Aby zapłacić ratę BLIKIEM, wystarczy zalogować się do Alior Mobile, wybrać opcję „spłać ratę” widoczną przy produkcie kredytowym, a następnie przejść do usługi „spłać kodem BLIK”. Po zaakceptowaniu regulaminu usługi wystarczy wpisać sześciocyfrowy kod wygenerowany w aplikacji innego banku i potwierdzić transakcję.
BLIK to dziś jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce – szybka, intuicyjna i powszechnie dostępna. Dlatego naturalnym krokiem było dla nas wprowadzenie możliwości spłaty rat właśnie tą drogą. Zależało nam, aby cały proces był maksymalnie prosty, bezpieczny i zrozumiały dla użytkowników
Co istotne, ratę można spłacać BLIKIEM bez wpisywania kodu BLIK, co ułatwia kolejne spłaty. Przy pierwszej transakcji wystarczy dodać Alior Bank do listy tzw. zapamiętanych sklepów, aby przy następnych ratach nie wpisywać już kodu BLIK, a jedynie zatwierdzić transakcję w banku macierzystym.
Więcej informacji i regulamin korzystania z usługi „Spłata raty BLIK” na stronie banku.
Kilka dni temu Alior Bank wprowadził inną nwoość – całkiem nowy kantor w aplikacji mobilnej Alior Mobile oraz serwisie transakcyjnym Alior Online. Nowa usługa zapewnia klientom dostęp do narzędzi, które umożliwiają łatwe planowanie transakcji i szybką reakcję na zmiany na rynku. Wśród dostępnych funkcji znajduje się m.in. opcja opłacenia zakupu waluty kodem BLIK. Szczegóły tu.