Alior Bank z kolejną nowością. Zajrzyj do aplikacji mobilnej

Użytkownicy aplikacji Alior Mobile zyskali właśnie nową funkcję – od teraz swoje raty mogą spłacać za pomocą BLIKA. Bank zachwala, że to rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie szybkość, wygodę i bezpieczeństwo – bez wpisywania numerów rachunków czy danych odbiorcy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby zapłacić ratę BLIKIEM, wystarczy zalogować się do Alior Mobile, wybrać opcję „spłać ratę” widoczną przy produkcie kredytowym, a następnie przejść do usługi „spłać kodem BLIK”. Po zaakceptowaniu regulaminu usługi wystarczy wpisać sześciocyfrowy kod wygenerowany w aplikacji innego banku i potwierdzić transakcję.

BLIK to dziś jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce – szybka, intuicyjna i powszechnie dostępna. Dlatego naturalnym krokiem było dla nas wprowadzenie możliwości spłaty rat właśnie tą drogą. Zależało nam, aby cały proces był maksymalnie prosty, bezpieczny i zrozumiały dla użytkowników – wyjaśnia ideę nowej usługi Krzysztof Wójcik, dyrektor Departamentu Consumer Finance w Alior Banku.

Co istotne, ratę można spłacać BLIKIEM bez wpisywania kodu BLIK, co ułatwia kolejne spłaty. Przy pierwszej transakcji wystarczy dodać Alior Bank do listy tzw. zapamiętanych sklepów, aby przy następnych ratach nie wpisywać już kodu BLIK, a jedynie zatwierdzić transakcję w banku macierzystym.

Więcej informacji i regulamin korzystania z usługi „Spłata raty BLIK” na stronie banku.