Emerytura raz na 3 miesiące. Zmiana dotknie setki tysięcy Polaków

Takie zmiany planuje Ministerstwo Rodziny. Dotkną one osób, które dostają tzw. emerytury groszowe. Co ważne, nie chodzi tylko o obywateli, którzy rzeczywiście dostają przelewy na kilka groszy lub kilka złotych. Emerytury groszowe to wszystkie te, które wynoszą mniej niż minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto (ok. 1700 zł netto).

Zmiana w emeryturach

Pod koniec 2024 roku aż 433 tys. Polaków otrzymywało emerytury poniżej minimalnego progu. To aż o 9 proc. więcej niż rok wcześniej i prawie 33 proc. więcej niż trzy lata temu. Z kolei w 2011 roku takich osób było zaledwie 23,9 tys. W niektórych przypadkach ZUS rzeczywiście wypłaca groszowe emerytury. Dwie osoby w Polsce co miesiąc dostają przelew na 2 grosze.

Zmiana ma na celu obniżenie kosztów. Cena samego przelewu to 2,71 zł, a niedługo koszt przekazu pocztowego ma wzrosnąć do 19,95 zł. Oznacza to, że ZUS więcej płaci za wysłanie pieniędzy, niż rzeczywiście wysyła, przynajmniej w niektórych przypadkach. Dlatego rząd chce, aby takie przelewy robione były raz na 3 miesiące.