AI Act wchodzi w kolejną fazę. Sztuczna inteligencja pod lupą Unii i rządów

AI Act ma być fundamentem bezpiecznego i etycznego rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Nowe przepisy kładą nacisk na transparentność, ochronę danych i poszanowanie praw człowieka. Unia Europejska nie ukrywa, że jej ambicją jest wyznaczenie globalnych standardów w tej dziedzinie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co się zmienia od sierpnia?

Wchodzące w życie regulacje, dotyczące sztucznej inteligencji, można podsumować w kilku punktach:

Więcej obowiązków dla firm tworzących AI . Dostawcy tak zwanych modeli ogólnego przeznaczenia (GPAI) będą musieli sprawdzić, jak ich rozwiązania wpływają na prawa człowieka. Dodatkowo, mają obowiązek ujawniania streszczeń danych użytych do trenowania AI oraz kontrolowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z ich technologii.





. Dostawcy tak zwanych modeli ogólnego przeznaczenia (GPAI) będą musieli sprawdzić, jak ich rozwiązania wpływają na prawa człowieka. Dodatkowo, mają obowiązek ujawniania streszczeń danych użytych do trenowania AI oraz kontrolowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z ich technologii. Większa przejrzystość i bezpieczeństwo . Przepisy zawarte w rozdziale V skupiają się na tym, by sztuczna inteligencja była transparentna, chroniła dane osobowe i nie stwarzała zagrożeń dla użytkowników.





. Przepisy zawarte w rozdziale V skupiają się na tym, by sztuczna inteligencja była transparentna, chroniła dane osobowe i nie stwarzała zagrożeń dla użytkowników. Nowy system zarządzania AI w UE . Rozdział VII wprowadza wspólne ramy organizacyjne i nadzorcze zarówno na poziomie całej Unii, jak i poszczególnych krajów członkowskich.





. Rozdział VII wprowadza wspólne ramy organizacyjne i nadzorcze zarówno na poziomie całej Unii, jak i poszczególnych krajów członkowskich. Kary za łamanie zasad . Zgodnie z rozdziałem XII firmy, które nie zastosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi.





. Zgodnie z rozdziałem XII firmy, które nie zastosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi. Odpowiedzialne obchodzenie się z informacjami. Artykuł 78 reguluje, w jaki sposób organy nadzoru i inne instytucje mogą korzystać z uzyskanych danych i dokumentów.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze przepisy wprowadzone przez AI Act. Już w lutym 2025 roku zakazano najbardziej ryzykownych systemów AI, takich jak technologie do masowej inwigilacji czy manipulowania zachowaniami użytkowników.

Polska szykuje własną ustawę o AI

Państwa członkowskie muszą teraz przygotować krajowe przepisy dostosowane do AI Act. W Polsce trwają prace nad ustawą o systemach sztucznej inteligencji. Dokument zakłada między innymi:

powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji,

wyznaczenie Ministra Cyfryzacji jako organu notyfikującego,

stworzenie piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznych środowisk do testowania nowych technologii,

wspieranie badań i projektów rozwojowych związanych z AI.

W praktyce oznacza to, że obok kontroli pojawi się też przestrzeń dla innowacji. Firmy i instytuty będą mogły eksperymentować z nowymi rozwiązaniami bez ryzyka łamania prawa.

Ministerstwo Cyfryzacji na pierwszej linii