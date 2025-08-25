AI Act wchodzi w kolejną fazę. Sztuczna inteligencja pod lupą Unii i rządów
Od sierpnia 2025 roku obowiązują nowe przepisy unijnego rozporządzenia o sztucznej inteligencji (AI Act). To największa do tej pory próba uregulowania AI na Starym Kontynencie. Zmiany dotyczą zarówno twórców narzędzi sztucznej inteligencji, jak i państw członkowskich, które muszą stworzyć własne ramy prawne.
AI Act ma być fundamentem bezpiecznego i etycznego rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Nowe przepisy kładą nacisk na transparentność, ochronę danych i poszanowanie praw człowieka. Unia Europejska nie ukrywa, że jej ambicją jest wyznaczenie globalnych standardów w tej dziedzinie.
Co się zmienia od sierpnia?
Wchodzące w życie regulacje, dotyczące sztucznej inteligencji, można podsumować w kilku punktach:
- Więcej obowiązków dla firm tworzących AI. Dostawcy tak zwanych modeli ogólnego przeznaczenia (GPAI) będą musieli sprawdzić, jak ich rozwiązania wpływają na prawa człowieka. Dodatkowo, mają obowiązek ujawniania streszczeń danych użytych do trenowania AI oraz kontrolowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z ich technologii.
- Większa przejrzystość i bezpieczeństwo. Przepisy zawarte w rozdziale V skupiają się na tym, by sztuczna inteligencja była transparentna, chroniła dane osobowe i nie stwarzała zagrożeń dla użytkowników.
- Nowy system zarządzania AI w UE. Rozdział VII wprowadza wspólne ramy organizacyjne i nadzorcze zarówno na poziomie całej Unii, jak i poszczególnych krajów członkowskich.
- Kary za łamanie zasad. Zgodnie z rozdziałem XII firmy, które nie zastosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi.
- Odpowiedzialne obchodzenie się z informacjami. Artykuł 78 reguluje, w jaki sposób organy nadzoru i inne instytucje mogą korzystać z uzyskanych danych i dokumentów.
Warto przypomnieć, że to nie pierwsze przepisy wprowadzone przez AI Act. Już w lutym 2025 roku zakazano najbardziej ryzykownych systemów AI, takich jak technologie do masowej inwigilacji czy manipulowania zachowaniami użytkowników.
Polska szykuje własną ustawę o AI
Państwa członkowskie muszą teraz przygotować krajowe przepisy dostosowane do AI Act. W Polsce trwają prace nad ustawą o systemach sztucznej inteligencji. Dokument zakłada między innymi:
- powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji,
- wyznaczenie Ministra Cyfryzacji jako organu notyfikującego,
- stworzenie piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznych środowisk do testowania nowych technologii,
- wspieranie badań i projektów rozwojowych związanych z AI.
W praktyce oznacza to, że obok kontroli pojawi się też przestrzeń dla innowacji. Firmy i instytuty będą mogły eksperymentować z nowymi rozwiązaniami bez ryzyka łamania prawa.
Ministerstwo Cyfryzacji na pierwszej linii
Resort cyfryzacji odpowiada obecnie za koordynację wdrażania unijnych regulacji. To on reprezentuje Polskę w kontaktach z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi. Jednocześnie prowadzi działania edukacyjne, które mają przygotować instytucje publiczne, biznes i obywateli na nową erę AI.