Samsung Galaxy Tab S10 Lite – w sklepach od września

Samsung przedstawił nowy tablet – Galaxy Tab S10 Lite. W Polsce urządzenie będzie dostępne od 5 września.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:34
Nowy Galaxy Tab S10 Lite to kolejny już przedstawiciel dziesiątej generacji tabletów Samsunga. Jak sama nazwa wskazuje, jest to model nieco skromniej wyposażony niż topowe warianty, ale producent obiecuje, że sprawdzi się w licznych zastosowaniach, w tym kreatywnych działaniach z rysikiem S-Pen.

Galaxy Tab S10 Lite to tablet z 10,9-calowym wyświetlaczem LCD TFT o rozdzielczości 2112 x 1320 pikseli (WUXGA+). Ekran ma funkcję poprawiającą jakość obrazu i kolorów – Vision Booster – i sięga jasnością do 600 nitów.

Sercem urządzenia jest dobrze znany ze smartfonów Samsunga układ Exynos 1380, któremu pomaga 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128 lub 256 GB, jest też miejsce na kartę microSD do 2 TB. Tablet zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. System audio oparty jest na dwóch głośnikach o mocy 2 × 1,6 W.

Akumulator Galaxy Taba S10 Lite ma pojemność 8000 mAh. Producent obiecuje funkcję superszybkiego ładowania, jednak nie ujawnił jeszcze mocy.

Nowy Galaxy Tab S10 Lite został ponadto wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 8 Mpix oraz przedni 5 Mpix. Tablet ma grubość 6,6 mm i waży 524 g niezależnie od wariantu (Wi-Fi lub 5G). Do wyboru są trzy kolory obudowy: szary, srebrny i koralowy. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 15 z interfejsem One UI.

W zestawie z tabletem znajduje się rysik S Pen. Dzięki temu użytkownicy będą mogli skorzystać z narzędzi do rysowania i pisania jak notatnik Samsung Notes. Dostępna w nim funkcja Handwriting Help zmienia odręczne pismo w czytelny tekst, a Solve Math rozwiązuje równania. Tablet pozwoli także na pracę na plikach PDF – od adnotacji po eksport, bez przełączania aplikacji. Funkcja Split View pozwala jednocześnie korzystać z materiałów źródłowych, robić notatki i tworzyć ilustracje. Nie zabrakło także Circle to Search oraz funkcji Galaxy AI, które można aktywować poprzez przycisk na etui Book Cover z klawiaturą.

Nabywcy tabletu Galaxy Tab S10 Lite otrzymają także pakiet dodatków, który obejmuje m.in. rok pełnej wersji Goodnotes bez opłat, sześciomiesięczny darmowy okres próbny Clip Studio Paint z 20% zniżką na pierwszą subskrypcję, 66% rabatu na LumaFusion z miesięcznym dostępem do Creator Pass oraz miesięczny okres próbny planu Plus w Notion AI.

Galaxy Tab S10 Lite będzie dostępny od 5 września, jednak jego polska cena nie została jeszcze podana.

