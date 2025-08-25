Wiadomości

AI wchodzi do szkół. Fundacja Orange szkoli nauczycieli za darmo

Fundacja Orange startuje z nowym projektem edukacyjnym. Nauczyciele z całej Polski mogą zapisać się na darmowe szkolenia o sztucznej inteligencji. Program ma przygotować ich do pracy w świecie, w którym AI coraz mocniej wpływa na życie młodych ludzi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:22
0
Nauczyciele na starcie z AI

Generatywna sztuczna inteligencja szturmem wdarła się do edukacji, ale wielu nauczycieli wciąż nie korzysta z jej możliwości. Badania pokazują, że prawie 3/4 kadry pedagogicznej nigdy nie używało AI w pracy. Regularnie robi to zaledwie 6%.

Projekt "Lekcja:AI" ma to zmienić. Fundacja Orange, przy wsparciu środków unijnych i partnerów, uruchamia cykl darmowych szkoleń online. Do czerwca 2027 roku ma w nich wziąć udział co najmniej 11 tys. nauczycieli.

Dla edukacji sztuczna inteligencja niesie zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania. A zatem ważne, żeby osoby pracujące z dziećmi wiedziały, w jakich obszarach może im być wsparciem i ułatwieniem. Ale także, żeby poznały ryzyka, które powodować może dynamiczny rozwój AI. To istotne przygotowanie do tych zmian.

Anna Kowalik-Mizgalska, prezes Fundacji Orange

Teoria, praktyka i scenariusze lekcji

Program został przygotowany tak, by odpowiadał potrzebom nauczycieli niezależnie od przedmiotu, którego uczą. Kurs obejmuje minimum 25 godzin lekcyjnych. Początkujący poznają podstawowe mechanizmy działania AI, a bardziej zaawansowani opracują własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowych narzędzi.

Na zajęciach pojawi się zarówno teoria, jak i praktyka – od analizy danych, przez generowanie materiałów dydaktycznych, aż po krytyczne spojrzenie na zagrożenia związane z AI.

Kadra pedagogiczna to jedna z ważniejszych grup, która może wpływać na odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w dobie technologii AI.

Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Zapisy już trwają

Szkolenia startują we wrześniu 2025 roku i odbywać się będą głównie online. Nauczyciele z całej Polski, w tym szkół podstawowych, średnich i branżowych, mogą zapisać się przez stronę projektu "Lekcja:AI".

Każda grupa zostanie podzielona według poziomu wiedzy uczestników. Zespół trenerów będzie prowadził także konsultacje, a program szkolenia będzie aktualizowany na bieżąco, aby nadążyć za dynamicznym rozwojem AI.

Fundacja Orange ma w tym doświadczenie. Od 20 lat prowadzi inicjatywy edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. W jej akcjach wzięło już udział prawie 650 tys. dzieci i 93 tys. nauczycieli.

telepolis
