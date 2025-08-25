Bezpieczeństwo

Klienci dużego banku zagrożeni. Bank wydał ostrzeżenie

Bank Santander doskonale wie, że jego klienci są pod nieustannym ostrzałem oszustów internetowych. "Ostrzegamy przed oszustwami na portalach sprzedażowych!" - bank alarmuje na swojej oficjalnej stronie z komunikatami do klientów.

Sprzedajesz w internecie? Uważaj 

Sprzedaż w internecie staje się coraz bardziej powszechna i słusznie. Jest łatwa i pozwala w szybki sposób pozbyć się niechcianych przedmiotów. Okazuje się jednak, że wszystkie osoby sprzedające online powinny zachować wzmożoną ostrożność, bowiem cyberprzestępcy ostrzą na nich pazury.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank Santander zwraca uwagę przede wszystkim na oszustów, którzy podszywają się pod kupujących w internecie. 

Oszust informuje cię, że musisz wejść w link, żeby odebrać środki ze sprzedaży.

- przestrzega Santander Bank Polska.

Link dostajemy zazwyczaj w wiadomości na komunikatorze typu WhatsApp lub w mailu podszywającym się pod jakiś popularny serwis ogłoszeniowo-sprzedażowy. Bank apeluje do swoich klientów, ale nie tylko - nie podawajmy nigdy w takim linku swoich cennych danych. 

Coraz częściej oszuści też dzwonią, podając się za pracownika serwisu ogłoszeniowego - ale ich celem jest dokładnie to samo. Wyciągają od nas dane do logowania, kody SMS, kody Blik. Nie podawajmy im tego typu danych pod żadnym pozorem. 

Santander przypomina o tym, aby z kupującym kontaktować się jedynie za pośrednictwem oficjalnego kanału platformy sprzedażowej. Zawsze weryfikujmy też jak wygląda w serwisie, z którego korzystamy, sposób obioru środków ze sprzedaży. Pamiętajmy także o sprawdzaniu adresów stron, na których podajemy jakiekolwiek dane. Strona banku często wygląda jak prawdziwa, ale adres zdradza, że tak nie jest.  

