Klienci dużego banku zagrożeni. Bank wydał ostrzeżenie

Sprzedajesz w internecie? Uważaj

Sprzedaż w internecie staje się coraz bardziej powszechna i słusznie. Jest łatwa i pozwala w szybki sposób pozbyć się niechcianych przedmiotów. Okazuje się jednak, że wszystkie osoby sprzedające online powinny zachować wzmożoną ostrożność, bowiem cyberprzestępcy ostrzą na nich pazury.

Bank Santander zwraca uwagę przede wszystkim na oszustów, którzy podszywają się pod kupujących w internecie.

Oszust informuje cię, że musisz wejść w link, żeby odebrać środki ze sprzedaży. - przestrzega Santander Bank Polska.

Link dostajemy zazwyczaj w wiadomości na komunikatorze typu WhatsApp lub w mailu podszywającym się pod jakiś popularny serwis ogłoszeniowo-sprzedażowy. Bank apeluje do swoich klientów, ale nie tylko - nie podawajmy nigdy w takim linku swoich cennych danych.

Coraz częściej oszuści też dzwonią, podając się za pracownika serwisu ogłoszeniowego - ale ich celem jest dokładnie to samo. Wyciągają od nas dane do logowania, kody SMS, kody Blik. Nie podawajmy im tego typu danych pod żadnym pozorem.