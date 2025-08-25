Netia sypie streamingami i darmowym abonamentem
Netia wystartowała z nową ofertą pakietową. W cenie abonamentu można mieć szybki Internet, telewizję i dostęp do popularnych serwisów streamingowych. Na start operator dorzuca nawet pół roku bez opłat.
Internet do 2 Gb/s i streaming w pakiecie
Nowa propozycja Netii to pakiety łączące szybki Internet światłowodowy, telewizję i dostęp do platform VOD. Klienci mogą wybierać między Disney+, HBO Max oraz debiutującym w ofercie Netii SkyShowtime. Wszystko w ramach jednej opłaty abonamentowej.
Oferta obejmuje umowy na 24 miesiące. Na początku jest jeszcze bardziej atrakcyjnie – przez pierwsze 6 miesięcy Netia nie pobiera żadnych opłat za Internet, telewizję ani wybrane serwisy streamingowe.
Pakiety dla wymagających
Netia stawia przede wszystkim na szybki Internet światłowodowy w budynkach wielorodzinnych. Klienci mogą wybrać szybkość do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. Do tego można dobrać telewizję i wybrane platformy streamingowe.
W praktyce oznacza to, że abonent płaci za jeden pakiet, a w ramach niego ma wszystko – łącze, telewizję i dostęp do filmów i seriali w popularnych serwisach.
Streaming w cenie abonamentu
Największą nowością jest obecność SkyShowtime. To platforma, która oferuje między innymi filmy i seriale Paramount, Universal i DreamWorks. W połączeniu z Disney+ i HBO Max daje to szeroki wybór treści rozrywkowych.