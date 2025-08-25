Netia sypie streamingami i darmowym abonamentem

Internet do 2 Gb/s i streaming w pakiecie

Nowa propozycja Netii to pakiety łączące szybki Internet światłowodowy, telewizję i dostęp do platform VOD. Klienci mogą wybierać między Disney+, HBO Max oraz debiutującym w ofercie Netii SkyShowtime. Wszystko w ramach jednej opłaty abonamentowej.

Oferta obejmuje umowy na 24 miesiące. Na początku jest jeszcze bardziej atrakcyjnie – przez pierwsze 6 miesięcy Netia nie pobiera żadnych opłat za Internet, telewizję ani wybrane serwisy streamingowe.

Pakiety dla wymagających

Netia stawia przede wszystkim na szybki Internet światłowodowy w budynkach wielorodzinnych. Klienci mogą wybrać szybkość do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. Do tego można dobrać telewizję i wybrane platformy streamingowe.

W praktyce oznacza to, że abonent płaci za jeden pakiet, a w ramach niego ma wszystko – łącze, telewizję i dostęp do filmów i seriali w popularnych serwisach.

Streaming w cenie abonamentu