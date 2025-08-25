Samsung łączy świat urządzeń. One UI trafia do AGD
Samsung robi kolejny krok w stronę rozwoju inteligentnego domu. Koreański gigant ogłosił, że jego autorska nakładka One UI trafi teraz nie tylko na smartfony czy telewizory, ale także na sprzęty AGD. Lodówki, pralki czy klimatyzatory otrzymają spójny interfejs i nawet 7 lat wsparcia aktualizacjami.
Jeden ekosystem, jedno doświadczenie
Nowe podejście Samsunga sprawia, że korzystanie z różnych urządzeń ma wyglądać i działać podobnie. To samo menu, znajome ikony i funkcje będą dostępne nie tylko na smartfonach i telewizorach, ale również na domowych sprzętach.
Dzięki integracji ze SmartThings, urządzenia stworzą wspólny ekosystem. W praktyce ma to oznaczać to łatwiejsze zarządzanie domem, od podglądu stanu pralki, po kontrolę klimatyzacji czy szybki dostęp do planu dnia i prognozy pogody w lodówce z ekranem.
7 lat aktualizacji dla AGD
Wszystkie urządzenia AGD Samsunga z Wi-Fi, które trafiły na rynek od 2024 roku, dostaną wsparcie aktualizacyjne przez 7 lat. To rzadkość w świecie domowej elektroniki, gdzie producenci zwykle ograniczają się do krótszego okresu. Aktualizacje zapewnią nie tylko poprawki bezpieczeństwa, ale też nowe funkcje i usprawnienia.
Pierwsze aktualizacje ruszą we wrześniu 2025 roku i obejmą sprzęty z rocznika 2024. Wśród nich znajdą się między innymi lodówki Family Hub, pralki Bespoke AI i klimatyzatory.
Bezpieczeństwo i inteligencja
Nowe wersje oprogramowania mają też wnieść ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa. Knox Matrix, znany ze smartfonów, trafi na sprzęty AGD i będzie czuwać nad tym, by wszystkie urządzenia w domu mogły wzajemnie monitorować swój stan. Lodówki i pralki z ekranami otrzymają dodatkowo szyfrowanie danych, obsługę Passkey i specjalny panel do kontroli zabezpieczeń.
Z kolei funkcje AI Vision Inside rozpoznają jeszcze więcej produktów w lodówce, a Bixby zacznie rozróżniać głosy domowników. To pozwoli na personalizację poleceń, co szczególnie przyda się w domach, gdzie urządzenia dzieli kilka osób. Szkoda tylko, że Bixby wciąż nie działa w języku polskim.
Nowy interfejs, nowe możliwości
Samsung zadba też o wygląd i wygodę. Wraz z aktualizacją, modele z 2024 roku dostaną odświeżony interfejs One UI, który zadebiutował w sprzętach z 2025 roku. Producent zapewnia, że będzie bardziej czytelny i dostosowany do potrzeb użytkowników w różnych regionach świata.
Dodatkowo, Samsung TV Plus pojawi się w kolejnych krajach, w tym w Brazylii, Indiach i Kanadzie. Pralki ze wsparciem językowym rozszerzą obsługę o kolejne dialekty, w tym indyjskie, takie jak bengalski czy pendżabski.