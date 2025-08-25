Samsung łączy świat urządzeń. One UI trafia do AGD

Jeden ekosystem, jedno doświadczenie

Nowe podejście Samsunga sprawia, że korzystanie z różnych urządzeń ma wyglądać i działać podobnie. To samo menu, znajome ikony i funkcje będą dostępne nie tylko na smartfonach i telewizorach, ale również na domowych sprzętach.

Dzięki integracji ze SmartThings, urządzenia stworzą wspólny ekosystem. W praktyce ma to oznaczać to łatwiejsze zarządzanie domem, od podglądu stanu pralki, po kontrolę klimatyzacji czy szybki dostęp do planu dnia i prognozy pogody w lodówce z ekranem.

7 lat aktualizacji dla AGD

Wszystkie urządzenia AGD Samsunga z Wi-Fi, które trafiły na rynek od 2024 roku, dostaną wsparcie aktualizacyjne przez 7 lat. To rzadkość w świecie domowej elektroniki, gdzie producenci zwykle ograniczają się do krótszego okresu. Aktualizacje zapewnią nie tylko poprawki bezpieczeństwa, ale też nowe funkcje i usprawnienia.

Pierwsze aktualizacje ruszą we wrześniu 2025 roku i obejmą sprzęty z rocznika 2024. Wśród nich znajdą się między innymi lodówki Family Hub, pralki Bespoke AI i klimatyzatory.

Bezpieczeństwo i inteligencja

Nowe wersje oprogramowania mają też wnieść ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa. Knox Matrix, znany ze smartfonów, trafi na sprzęty AGD i będzie czuwać nad tym, by wszystkie urządzenia w domu mogły wzajemnie monitorować swój stan. Lodówki i pralki z ekranami otrzymają dodatkowo szyfrowanie danych, obsługę Passkey i specjalny panel do kontroli zabezpieczeń.

Z kolei funkcje AI Vision Inside rozpoznają jeszcze więcej produktów w lodówce, a Bixby zacznie rozróżniać głosy domowników. To pozwoli na personalizację poleceń, co szczególnie przyda się w domach, gdzie urządzenia dzieli kilka osób. Szkoda tylko, że Bixby wciąż nie działa w języku polskim.

Nowy interfejs, nowe możliwości

Samsung zadba też o wygląd i wygodę. Wraz z aktualizacją, modele z 2024 roku dostaną odświeżony interfejs One UI, który zadebiutował w sprzętach z 2025 roku. Producent zapewnia, że będzie bardziej czytelny i dostosowany do potrzeb użytkowników w różnych regionach świata.