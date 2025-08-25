Koniec Starlinka dla Ukrainy. Weto „prezentem dla wojsk Putina”
Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Efektem jest między innymi koniec dotychczasowego wsparcia internetu Starlink dla Ukrainy.
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dziś, że odrzucił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jego głównym argumentem było to, że świadczenie 800+ powinno przysługiwać wyłącznie tym obywatelom Ukrainy, którzy podejmują pracę w Polsce. Jednak nowelizacja miała też wprowadzić szereg innych zmian, w tym dotyczącą finansowania przez Polskę internetu Starlink dla Ukrainy.
Polska, realizując pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. kupowała i udostępniała Ukrainie terminale Starlink, zapewniając tym samym niezbędną łączność satelitarną zarówno dla wojska, jak i cywilów. Na ten cel wydano już ponad 320 mln zł, a działania te były finansowane z Funduszu Pomocy utworzonego właśnie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z obecnymi przepisami finansowanie abonamentów Starlink miało obowiązywać do 30 września 2025 r., czyli do wejścia w życie nowelizacji ustawy, którą prezydent właśnie zawetował. Od października ta forma pomocy nie będzie już możliwa.
Na ten wątek zwrócił uwagę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Zdaniem ministra cyfryzacji, prezydenckie weto to koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Gawkowski skomentował, że nie wyobraża sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu.
Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji