Koniec Starlinka dla Ukrainy. Weto „prezentem dla wojsk Putina”

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dziś, że odrzucił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy . Jego głównym argumentem było to, że świadczenie 800+ powinno przysługiwać wyłącznie tym obywatelom Ukrainy, którzy podejmują pracę w Polsce. Jednak nowelizacja miała też wprowadzić szereg innych zmian , w tym dotyczącą finansowania przez Polskę internetu Starlink dla Ukrainy.

Polska, realizując pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. kupowała i udostępniała Ukrainie terminale Starlink, zapewniając tym samym niezbędną łączność satelitarną zarówno dla wojska, jak i cywilów. Na ten cel wydano już ponad 320 mln zł, a działania te były finansowane z Funduszu Pomocy utworzonego właśnie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z obecnymi przepisami finansowanie abonamentów Starlink miało obowiązywać do 30 września 2025 r., czyli do wejścia w życie nowelizacji ustawy, którą prezydent właśnie zawetował. Od października ta forma pomocy nie będzie już możliwa.