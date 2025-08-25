PKO BP ma coś nowego dla klientów. Skorzysta konkretna grupa

PKO Bank Polski wprowadził nową usługę dla najmłodszych użytkowników – kartę płatniczą do PKO Konta Dziecka, dostępną już od 6. roku życia. Rozwiązanie ma pomagać dzieciom uczyć się mądrego gospodarowania pieniędzmi i korzystania z nowoczesnych płatności w bezpieczny sposób.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP z karta dla dzieci

Rodzice zyskują pełną kontrolę nad wydatkami dziecka – w aplikacji IKO lub serwisie iPKO mogą ustawiać limity transakcji, monitorować płatności i zarządzać kartą.

Nowa karta umożliwia m.in.:

płatności zbliżeniowe i internetowe – bez konieczności podawania PIN-u do kwoty 30 zł,

– bez konieczności podawania PIN-u do kwoty 30 zł, darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów i innych punktów ,

, wygodę i bezpieczeństwo – dziecko nie musi nosić przy sobie gotówki,

– dziecko nie musi nosić przy sobie gotówki, personalizację – możliwość wyboru jednego z 30 dostępnych wzorów kart, w tym także wizerunków klubów piłkarskiej Ekstraklasy.