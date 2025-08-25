Fintech

PKO BP ma coś nowego dla klientów. Skorzysta konkretna grupa

PKO BP wprowadza nowość dla swoich klientów. Tym razem jest ona skierowana do najmłodszych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP ma coś nowego dla klientów. Skorzysta konkretna grupa

PKO Bank Polski wprowadził nową usługę dla najmłodszych użytkowników – kartę płatniczą do PKO Konta Dziecka, dostępną już od 6. roku życia. Rozwiązanie ma pomagać dzieciom uczyć się mądrego gospodarowania pieniędzmi i korzystania z nowoczesnych płatności w bezpieczny sposób.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP z karta dla dzieci

Rodzice zyskują pełną kontrolę nad wydatkami dziecka – w aplikacji IKO lub serwisie iPKO mogą ustawiać limity transakcji, monitorować płatności i zarządzać kartą.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
227 zł - najniższa cena
Kup teraz 227 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
295 zł - najniższa cena
Kup teraz 295 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Advertisement
PKO BP ma coś nowego dla klientów. Skorzysta konkretna grupa

Nowa karta umożliwia m.in.:

  • płatności zbliżeniowe i internetowe – bez konieczności podawania PIN-u do kwoty 30 zł,
  • darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów i innych punktów,
  • wygodę i bezpieczeństwo – dziecko nie musi nosić przy sobie gotówki,
  • personalizację – możliwość wyboru jednego z 30 dostępnych wzorów kart, w tym także wizerunków klubów piłkarskiej Ekstraklasy.

Dzięki nowej karcie PKO BP chce nie tylko ułatwić dzieciom korzystanie z pieniędzy, ale też wspierać ich w stawianiu pierwszych kroków w świecie finansów.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP PKO BP karta dla dzieci
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, PKO BP
Źródła tekstu: PKO BP