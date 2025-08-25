Fintech
PKO BP ma coś nowego dla klientów. Skorzysta konkretna grupa
PKO BP wprowadza nowość dla swoich klientów. Tym razem jest ona skierowana do najmłodszych.
PKO Bank Polski wprowadził nową usługę dla najmłodszych użytkowników – kartę płatniczą do PKO Konta Dziecka, dostępną już od 6. roku życia. Rozwiązanie ma pomagać dzieciom uczyć się mądrego gospodarowania pieniędzmi i korzystania z nowoczesnych płatności w bezpieczny sposób.
PKO BP z karta dla dzieci
Rodzice zyskują pełną kontrolę nad wydatkami dziecka – w aplikacji IKO lub serwisie iPKO mogą ustawiać limity transakcji, monitorować płatności i zarządzać kartą.
Nowa karta umożliwia m.in.:
- płatności zbliżeniowe i internetowe – bez konieczności podawania PIN-u do kwoty 30 zł,
- darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów i innych punktów,
- wygodę i bezpieczeństwo – dziecko nie musi nosić przy sobie gotówki,
- personalizację – możliwość wyboru jednego z 30 dostępnych wzorów kart, w tym także wizerunków klubów piłkarskiej Ekstraklasy.
Dzięki nowej karcie PKO BP chce nie tylko ułatwić dzieciom korzystanie z pieniędzy, ale też wspierać ich w stawianiu pierwszych kroków w świecie finansów.