Oryginalny Air Fryer w świetnej promocji. Zrobisz w nim obiad dla całej rodziny

Tym samym Air Fryery konkurencji są projektowane nie tyle przez inżynierów, ile przez prawników, którzy robią wszystko, by tylko nie naruszyć patentów tej firmy, kiedy Philips może nam dawać to, co najlepsze. Mimo to firma nie odleciała z cenami i te wciąż są bardzo atrakcyjne. Zwłaszcza w promocjach takich jak ta, w której model Philips Ovi NA332/00 możecie kupić za jedyne 549 zł.

Philips Ovi NA332/00

Jest to 6,2-litorwy Air Fryer, który pomieści obiad dla całej rodziny. Jeśli nie wierzycie, to weźcie do ręki garnek o takiej pojemności i spójrzcie, ile jedzenia zmieści się do środka. Przy okazji operuje on na bardzo szerokim zakresie temperatur od 40 do 200 stopni Celsjusza i pozwala na utrzymanie ciepłych posiłków przez długi czas.

Kluczowe jest tu jednak działanie Air Fryera: ten pozwala nam na uzyskanie smacznego jedzenia z chrupiącą skórką i soczystym środkiem praktycznie bez użycia tłuszczu, co podnosi jego walory zdrowotne. A wszystko to znacznie szybciej, niż w klasycznym piekarniku i to za jedyne 549 zł w promocji. A dedykowana aplikacja zawiera masę porad i przepisów na dania.