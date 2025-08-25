Drony bojowe trafią do amerykańskich szkół i chyba domyślacie się po co

Powstawało już wiele projektów mających uchronić uczniów przed szkolną strzelaniną, jak na przykład przeciwpancerne ławki, lub detektory metali na wejściu do placówki. To jednak nie rozwiązało problemu. Mogłoby się wydawać, że pomoc psychologiczna ofiarom przemocy domowej, lub nękania w szkole byłaby krokiem w dobrą stronę, jednak władze USA stawiają na nieco bardziej drastyczne rozwiązanie.

Drony bojowe w szkołach

No dobrze, nie w całych Stanach Zjednoczonych, a w stanie Floryda. Szkoły w nim zostaną wyposażone w drony bojowe, które mają unieszkodliwić szkolnego strzelca w ciągu 15 sekund od rozpoczęcia ataku. Pocieszające jest to, że nie będzie sterowała nimi AI, a ludzki operator. Dokładnie tak: czyjaś praca będzie polegała na siedzeniu i czekaniu na alarm, żeby przejąć zdalną kontrolę nad dronem, latać po szkole i strzelać do uzbrojonych dzieci. Takie rzeczy tylko w USA.