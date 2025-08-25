To prawdziwy cios dla wegan. Jedzenie mięsa obniża ryzyko raka

Zacznijmy od tego, że mówimy tu o poważnym badaniu naukowym. Jego wyniki zostały opublikowane w szanowanym czasopiśmie Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Samo badanie opiera się na analizie danych pochodzących od około 16 tysięcy osób w wieku powyżej 19 roku życia, które wzięły udział w amerykańskim Narodowym Badaniu Stanu Zdrowia i Odżywiania znanym także jako NHAMES III.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jedzenie mięsa obniża ryzyko raka

Badanie było dość proste: otóż naukowcy porównali ilość spożywanego białka zwierzęcego i roślinnego i porównali te dane z ryzykiem zgonu z powodu raka, choroby serca, czy innych przyczyn zdrowotnych.

Okazało się, że różnice pomiędzy osobami spożywającymi głównie białko zwierzęce i tymi, które spożywają głównie białko roślinne, są niewielkie i występują tylko w kwestii związanej z nowotworami. Okazuje się także, że to osoby, w których diecie dominuje białko zwierzęce, wykazują niższy odsetek zgonów.