Nauka

To prawdziwy cios dla wegan. Jedzenie mięsa obniża ryzyko raka

Weganie często starają się udowodnić innym, że jedzenie mięsa jest niezdrowe. Badania naukowe zadają temu kłam. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to wcale, iż zrezygnowanie z warzyw jest dobrym pomysłem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:45
0
Zacznijmy od tego, że mówimy tu o poważnym badaniu naukowym. Jego wyniki zostały opublikowane  w szanowanym czasopiśmie Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Samo badanie opiera się na analizie danych pochodzących od około 16 tysięcy osób w wieku powyżej 19 roku życia, które wzięły udział w amerykańskim Narodowym Badaniu Stanu Zdrowia i Odżywiania znanym także jako NHAMES III

Jedzenie mięsa obniża ryzyko raka

Badanie było dość proste: otóż naukowcy porównali ilość spożywanego białka zwierzęcego i roślinnego i porównali te dane z ryzykiem zgonu z powodu raka, choroby serca, czy innych przyczyn zdrowotnych.

Okazało się, że różnice pomiędzy osobami spożywającymi głównie białko zwierzęce i tymi, które spożywają głównie białko roślinne, są niewielkie i występują tylko w kwestii związanej z nowotworami. Okazuje się także, że to osoby, w których diecie dominuje białko zwierzęce, wykazują niższy odsetek zgonów.

Nie jest jasne, czy to biało odzwierzęce chroni przed rakiem w niewielkim stopniu, czy też roślinne nieznacznie zwiększa ryzyko jego wystąpienia. Pewne jest za to to, że dziś na obiad zjem karkówkę w trosce o swoje zdrowie. 

