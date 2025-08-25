Telewizja i VoD

Abonamenty idą w górę. Platforma streamingowa podnosi ceny

Całe szczęście jeszcze nie w Polsce. Wzrosty cen będą jednak zauważalne w wielu krajach świata.

Anna Kopeć (AnnaKo)
Anna Kopeć (AnnaKo) 08:53
Apple TV+ będzie droższe

Apple TV+ zdecydowało się na podniesienie cen swoich pakietów streamingowych. Według zapowiedzi platforma będzie droższa nawet o kilka dolarów miesięcznie. Wzrosty będą jednak inne w różnych krajach na świecie. Największa podwyżka czeka klientów w Stanach Zjednoczonych, gdzie cena miesięcznego pakietu wzrośnie z 9,99 dolara do 12,99 dolara za miesiąc. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii cena pakietu wzrośnie tylko o 1 funta do 9,99 funtów. Jednocześnie, podwyżka będzie przynajmniej na początku dotyczyć tylko pakietów miesięcznych. Pakiet roczny na razie zostanie w Anglii na tym samym poziomie, czyli 89 funtów. 

Od powstania Apple TV rozwija bibliotekę filmów i programów, dając dostęp do tysięcy tytułów premium bez reklam.

- tłumaczy zmiany w cenach przedstawiciel firmy. 

W przeciwieństwie do Netflixa Apple nie zdradza liczby swoich użytkowników. Według przedstawionych przez serwis Statista platforma miała 25 milionów płatnych użytkowników w 2022 roku, przy czym w okresach promocyjnych ta liczba rosła nawet do 50 milionów. 

W marcu tego roku analizy liczby klientów platformy podjął się technologiczny blog "The Information", który wyliczył, że obecnie z Apple TV korzysta około 45 milionów klientów. Dane te zostały oparte między innymi na wynikach finansowych platformy ogłoszonych w tym czasie przez Apple. Firma na Apple TV straciła w 2024 roku niemal miliard dolarów. 

Platformy streamingowe idą w ślady płatnych telewizji. Możemy się spodziewać kolejnych podwyżek ich abonamentów.

- analizuje sytuację na rynku Paolo Pescatore z firmy analitycznej PP Foresight. 

Dla porównania w Wielkiej Brytanii przy Netflix dostępny jest w pakietach pomiędzy 5,99 a 18,99 funtów, Disney + pomiędzy 8,99 - 12,99 funtów a Paramount+ pomiędzy 4,99 i 10,99 funtów. 

W Polsce cena Apple TV wynosi obecnie 34,99 zł za miesiąc. 

Poczta Polska ze zmianami. To odpowiedź na ruchy Ameryki i Trumpa

appleTV filmy i seriale Apple TV+ podnosi ceny
Zródła zdjęć: New Africa / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com