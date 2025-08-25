Telefon do 1000 zł – TOP 5 na wrzesień 2025
Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł? Wybieramy pięć najlepszych propozycji.
Co można kupić za 1000 zł? Na pewno nie obiad w Jastarni! Hehe… he… he.
Ale zostawmy na chwilę suche żarty. Za 1000 zł można kupić naprawdę fajnego smartfona. Wiecie, takiego, który może nie będzie bił rekordów wydajności, ale świetnie sprawdzi się w codziennym używaniu.
Trzeba jednak wiedzieć, czego dokładnie szukać. W innym wypadku zamiast zdobyć niezawodnego kompana możemy się władować w pułapkę. Na całe szczęście od tego macie nas i nasz przegląd pięciu najlepszych smartfonów do 1000 zł.
Jak wybieraliśmy?
Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.
Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.
Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.
Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.
CMF Phone 2 Pro
CMF Phone 2 Pro to prawdopodobnie najbardziej nietypowy smartfon, jaki znajdziemy w cenie poniżej 1000 zł. Zresztą trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że stoi za nim marka Nothing.
To ostatnie powinno tłumaczyć niecodzienny, industrialny design, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Ale to nie jedyna zaleta tego konkretnego modelu. Znajdziemy tu też solidną specyfikację z wysokiej klasy wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,77” i odświeżaniu 120 Hz, procesorem MediaTek Dimensity 7300 Pro oraz potrójnym aparatem z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix.
Solidny sprzęt, który docenią przede wszystkim indywidualiści.
Motorola Moto G54 Power Edition
Potrzebujecie solidnego woła roboczego? Takiego telefonu, który popracuje kilka dni z dala od ładowarki i zrobi dokładnie to, co do niego należy? W takim razie szukacie Motoroli Moto G54 Power Edition.
Atrakcyjna cena, obsługa eSIM i – przede wszystkim – potężny akumulator o pojemności 6000 mAh. To naprawdę dobry telefon dla osób, które cenią sobie przede wszystkim niezawodność. Sporym atutem jest także tutejszy interfejs, mocno inspirowany „czystym” Androidem znanym z Pixeli.
Mówiąc krótko, decydując się na ten model dostajemy masę konkretów w miejsce niepotrzebnych fajerwerków.
Motorola Moto G55
Motorola Moto G55 to kolejny ciekawy wybór. Kosztem nieco mniejszego akumulatora o pojemności 5000 mAh dostajemy nieco nowszy telefon, a wraz z nim perspektywę dłuższego wsparcia i dodatkowego roku aktualizacji oprogramowania.
W środku to praktycznie ten sam bardzo solidny telefon. Plusem dla wielu osób będą stosunkowo kompaktowe gabaryty wynikające z zastosowania wyświetlacza IPS o przekątnej 6,49”. Oprócz tego znajdziemy tu procesor MediaTek Dimensity 7025, obsługę eSIM i podwójny aparat z główny modułem o rozdzielczości 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z charakterystycznym dla Motoroli „czystym” interfejsem.
Xiaomi POCO M7 Pro
To już niemalże tradycja, że w każdym zestawieniu najbardziej opłacalnych telefonów musi pojawić się jakaś pozycja spod szyldu Xiaomi. W tym konkretnym przypadku padło na Xiaomi POCO M7 Pro.
Tradycyjnie dla chińskiego producenta znajdziemy tu solidną specyfikację w przyzwoitej cenie. Dostajemy porządny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra oraz akumulator o pojemności 5110 mAh. Ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie mocą 45 W, co stanowi bardzo przydatny dodatek. Podobnie zresztą jak odporna na zachlapania obudowa czy głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos.
Ot, solidny zestaw, który doskonale sprawdzi się na co dzień.
Wybór Redakcji: Motorola Edge 40 Neo
Jeśli mielibyśmy wskazać naszego faworyta w segmencie do 1000 zł, wybór może być tylko jeden: Motorola Moto Edge 40 Neo. To świetny smartfon, który wygląda, jakby urwał się z zupełnie innej półki cenowej.
Większość atutów Motki to elementy, które normalnie widujemy w modelach kilkukrotnie droższych. Mam tu na myśli chociażby zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o odświeżaniu 144 Hz, który stoi o klasę wyżej niż ekrany konkurencji, albo wodoodporną obudowę klasy IP68. Do tego znajdziemy tu przyzwoity akumulator o pojemności 5000 mAh z naprawdę szybkim ładowaniem mocą 68 W oraz atrakcyjny design, szczególnie w wariantach kolorystycznych opracowanych wspólnie z Pantone.
I żeby nie było niedomówień – cała reszta specyfikacji również trzyma bardzo dobry poziom. Wszystko to sprawia, że choć od debiutu Motoroli Moto Edge 40 Neo minęły prawie dwa lata, nadal pozostaje najlepszym wyborem w swojej klasie cenowej.