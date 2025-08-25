Telefon do 1000 zł – TOP 5 na wrzesień 2025

Co można kupić za 1000 zł? Na pewno nie obiad w Jastarni! Hehe… he… he.

Ale zostawmy na chwilę suche żarty. Za 1000 zł można kupić naprawdę fajnego smartfona. Wiecie, takiego, który może nie będzie bił rekordów wydajności, ale świetnie sprawdzi się w codziennym używaniu.

Trzeba jednak wiedzieć, czego dokładnie szukać. W innym wypadku zamiast zdobyć niezawodnego kompana możemy się władować w pułapkę. Na całe szczęście od tego macie nas i nasz przegląd pięciu najlepszych smartfonów do 1000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Poniżej znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów, które kupicie poniżej 1000 zł. Każdy z nich uważamy za dobry zakup w swojej kategorii, ale oczywiście mamy też swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu tekstu. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro to prawdopodobnie najbardziej nietypowy smartfon, jaki znajdziemy w cenie poniżej 1000 zł. Zresztą trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że stoi za nim marka Nothing.

Nothing CMF Phone 2 Pro 3 opinii Nothing CMF Phone 2 Pro 3 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

To ostatnie powinno tłumaczyć niecodzienny, industrialny design, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Ale to nie jedyna zaleta tego konkretnego modelu. Znajdziemy tu też solidną specyfikację z wysokiej klasy wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,77” i odświeżaniu 120 Hz, procesorem MediaTek Dimensity 7300 Pro oraz potrójnym aparatem z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix.

Solidny sprzęt, który docenią przede wszystkim indywidualiści.

Motorola Moto G54 Power Edition

Potrzebujecie solidnego woła roboczego? Takiego telefonu, który popracuje kilka dni z dala od ładowarki i zrobi dokładnie to, co do niego należy? W takim razie szukacie Motoroli Moto G54 Power Edition.

Motorola Moto G54 5G Power Edition 105 opinii Motorola Moto G54 5G Power Edition 105 opinii Ekran 6.50" IPS LCD Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Atrakcyjna cena, obsługa eSIM i – przede wszystkim – potężny akumulator o pojemności 6000 mAh. To naprawdę dobry telefon dla osób, które cenią sobie przede wszystkim niezawodność. Sporym atutem jest także tutejszy interfejs, mocno inspirowany „czystym” Androidem znanym z Pixeli.

Mówiąc krótko, decydując się na ten model dostajemy masę konkretów w miejsce niepotrzebnych fajerwerków.

Motorola Moto G55

Motorola Moto G55 to kolejny ciekawy wybór. Kosztem nieco mniejszego akumulatora o pojemności 5000 mAh dostajemy nieco nowszy telefon, a wraz z nim perspektywę dłuższego wsparcia i dodatkowego roku aktualizacji oprogramowania.

Motorola Moto G55 5G 9 opinii Motorola Moto G55 5G 9 opinii Ekran 6.49" IPS LCD Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

W środku to praktycznie ten sam bardzo solidny telefon. Plusem dla wielu osób będą stosunkowo kompaktowe gabaryty wynikające z zastosowania wyświetlacza IPS o przekątnej 6,49”. Oprócz tego znajdziemy tu procesor MediaTek Dimensity 7025, obsługę eSIM i podwójny aparat z główny modułem o rozdzielczości 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z charakterystycznym dla Motoroli „czystym” interfejsem.

Xiaomi POCO M7 Pro

To już niemalże tradycja, że w każdym zestawieniu najbardziej opłacalnych telefonów musi pojawić się jakaś pozycja spod szyldu Xiaomi. W tym konkretnym przypadku padło na Xiaomi POCO M7 Pro.

Xiaomi Poco M7 Pro 0 opinii Xiaomi Poco M7 Pro 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Tradycyjnie dla chińskiego producenta znajdziemy tu solidną specyfikację w przyzwoitej cenie. Dostajemy porządny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra oraz akumulator o pojemności 5110 mAh. Ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie mocą 45 W, co stanowi bardzo przydatny dodatek. Podobnie zresztą jak odporna na zachlapania obudowa czy głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos.

Ot, solidny zestaw, który doskonale sprawdzi się na co dzień.

Wybór Redakcji: Motorola Edge 40 Neo

Jeśli mielibyśmy wskazać naszego faworyta w segmencie do 1000 zł, wybór może być tylko jeden: Motorola Moto Edge 40 Neo. To świetny smartfon, który wygląda, jakby urwał się z zupełnie innej półki cenowej.

Motorola Edge 40 Neo 75 opinii Motorola Edge 40 Neo 75 opinii Ekran 6.55" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Większość atutów Motki to elementy, które normalnie widujemy w modelach kilkukrotnie droższych. Mam tu na myśli chociażby zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o odświeżaniu 144 Hz, który stoi o klasę wyżej niż ekrany konkurencji, albo wodoodporną obudowę klasy IP68. Do tego znajdziemy tu przyzwoity akumulator o pojemności 5000 mAh z naprawdę szybkim ładowaniem mocą 68 W oraz atrakcyjny design, szczególnie w wariantach kolorystycznych opracowanych wspólnie z Pantone.