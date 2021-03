Realme 8: wiemy o nim więcej, kluczowa specyfikacja potwierdzona

Firma Realme pochwaliła się wczoraj, że jej najnowszy smartfon Realme 8 Pro będzie miał aparat 108 Mpix. Dziś w ślad za tą informacją pojawiły się doniesienia o prostszym modelu Realme 8. Niestety, w tym przypadku producent nie zaskakuje niczym szczególnym.

Pierwsze doniesienia o telefonach Realme 8 pojawiały się już wcześniej, ale dopiero wczoraj producent w pełni i oficjalnie potwierdził, że w Realme 8 Pro znajdzie się aparat z matrycą Samsung ISOCELL HM2, nowym sensorem o rozdzielczości 108 Mpix. A co z podstawowym modelem Realme 8?

Wbrew niektórym wcześniejszym przeciekom w tym telefonie nie znajdzie się tak zaawansowany aparat. Prezes Realme, Madhav Sheth, zaprezentował dziś na Twitterze zdjęcie wykonane za pomocą Realme 8 Pro. Na zdjęciu tym widać… pudełko od Realme 8 i oraz sam telefon, a przynajmniej jego większą część.

Tym samym poznaliśmy najważniejsze cechy tego modelu. Realme 8 wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala, najprawdopodobniej Ful HD+. Moc do pracy dostarczy mu układ Helio G95, zaliczany do gamingowej serii chipsetów MediaTeka. Jednostka ta bazuje na niezbyt nowej technologii 12 nm i składa się z dwóch rdzeni Cortex-A72 o taktowaniu do 2,05 GHz oraz 6 rdzeni Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G76. Całość nie zaskoczy więc nas szczególną wydajnością. Warto przy tym przypomnieć, że Realme 7 w podstawowej wersji 4G również wyposażony był w ten układ, więc pod tym względem nowy model trochę rozczarowuje.

Aparat w Realme 8 będzie miał rozdzielczość 64 Mpix, wspracie AI i towarzyszyć mu będą trzy inne o nieznanej jeszcze rozdzielczości. Jest możliwe, że tu z kolei znajdzie się połączenie znane z Realme 7 Pro, gdzie obok matrycy 64 Mpix znalazły się aparaty 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix.

Atutem Realme 8 może okazać się spora bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem Dart Charge o mocy 30 W.

Na zdjęciu widać smartfon z dość dużym modułem fotograficznym oraz stanowiącym wizytówkę marki napisem DARE TO LEAP, w wariancie obudowy w kolorze niebieskim.

Źródło zdjęć: Realme