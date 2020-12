realme 7 - tanio i świetnie

Marka realme pojawiła się na naszym rynku bez wielkich fanfar, ale od razu wywarła bardzo pozytywne wrażenie. Kolejny jej telefon, realme 7, pokazuje, że tani smartfon może zapewniać wszystko, co potrzebne do szczęścia. A dlaczego? Zapraszam do lektury recenzji, w której wyjaśniam, z jakich powodów telefon bardzo mile mnie zaskoczył.

Czy smartfon, o którym powiemy, że jest "świetny", musi kosztować kilka tysięcy złotych i być produktem jednego z liderów rynku? realme udowadnia, że nie. Zanim jednak wyjaśnię dlaczego, przyjrzymy się wszystkim aspektom omawianego modelu, zaczynając od samego opakowania. realme 7 otrzymałem w gustownym, żółtym pudełku, w którego wnętrzu krył się nie tylko telefon, ale również i ładowarka Dart 30 W wraz z kablem USB C oraz - co za przyjemna niespodzianka - osłona na plecki. Do pełni szczęścia zabrakło słuchawek, ale trudno spodziewać się ich w telefonie, który w najtańszej wersji kosztuje 799 złotych, prawda? Nie zabrakło natomiast instrukcji i karty gwarancyjnej dla użytkownika.

wrzesień 2020 196.5 g, 9.4 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD LTE do 300Mbps 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) Mediatek Helio G95, 2,05 GHz Android v.10.0 5000 mAh, USB-C

Specyfikacja realme 7:

procesor: ośmiordzeniowy MediaTek Helio G95, do 2,05 GHz

grafika: ARM Mali-G76 MC4

pamięć: 8GB + 128 GB lub 6 GB + 64 GB lub 4 + 64 GB

wyświetlacz: rozmiar 6,5", rozdzielczość 2400x1080 (FHD +), PPI 405, odświeżanie 90 Hz, stosunek ekranu do obudowy 90,5%, szkło Corning Gorilla Glass 3

bateria: 5000 mAh, ładowanie Dart Charge 30 W

aparat tylny: obiektyw główny 48 MP z funkcją AI, 26 mm, f/1.8, czujnik Sony IMX 471, rozmiar czujnika 1/1,73"; obiektyw ultraszerokokątny 8 MP, 16mm, FOV 119°, f/2.3; obiektyw makro, ogniskowa 4 cm, f/2.4, obiektyw portretowy czarno-biały 6 filtrów, f/2.4, nagrywanie wideo 4K@30fps, 1080p@30/60/120, 720p@30/60/240

aparat przedni: Sony 16 MP f/2.1, czujnik Sony IMX 471

2 gniazda SIM + 1 gniazdo MicroSD

łączność GSM 850/900/1800/1900, WCDMA B1/2/4/5/8, FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28, TD-LTE 38/40/41(2535-2655MHz)

sieć bezprzewodowa: 2,4/5 GHz, 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth 5.0, NFC

nawigacja: GPS/AGPS, Beidou, Glonass

czujniki: magnetyczny indukcyjny/światła/zbliżeniowy/żyroskop/przyspieszenia

wymiary: 162,3 x 75,4 x 9,4 mm

waga: 196,5 g

Źródło zdjęć: Marian Szutiak, Henryk Tur