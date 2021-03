Realme 8 Pro zostanie wyposażony w innowacyjny aparat 108 Mpix

2 marca 2021 roku Realme zaprezentowało swój pierwszy aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix. Rozwiązanie to trafi wraz z nowymi trybami foto do nadchodzącego smartfonu Realme 8 Pro.

Podczas konferencji Realme Camera Innovation Event, producent zapowiedział, że przełomowe rozwiązania fotograficzne będą jednym z motywów przewodnich nowej generacji smartfonów ze średniej półki, serii 8.

Zobacz: Realme 7 Pro - świetny telefon z bardzo szybkim ładowaniem za niecałe 1300 zł

Zobacz: Realme 7 5G - tani telefon, a ma 5G i wiele innych zalet

Nowa jakość zdjęć

Główny aparat w Realme 8 Pro będzie wyposażony w matrycę Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 Mpix. Sensor ten pozwoli robić zdjęcia w bardziej zróżnicowanych warunkach oświetleniowych, co powinno się przełożyć na lepszą jakość fotografii, począwszy od szczegółowych detali, przez zrównoważony balans i ekspozycję kolorów.

Pojedynczy piksel nowej matrycy ma rozmiar 0,7 μm, co pozwala na wykonanie zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 12000 x 9000 pikseli. W codziennej fotografii algorytm aparatu łączy 9 pikseli w 1 (tzw. pixel binning). Efektem ma być lepiej doświetlone i doskonalsze zdjęcie o rozdzielczości 4000 x 3000 pikseli (12 Mpix). Jak podaje Realme, ISOCELL HM2 jest najbardziej zaawansowanym sensorem ze wszystkich stosowanych do tej pory w smartfonach tej marki.

Cyfrowy zoom z detalami

Technologia In-sensor Zoom pozwoli wykonywać za pomocą aparatu w Realme 8 Pro zdjęcia z trzykrotnym zoomem cyfrowym, które wyróżniają się ostrością wcześniej nieosiągalną dla smartfonów ze średniej półki. Aparat w tym trybie wykona 8 zdjęć o rozdzielczości 12 Mpix. Następnie, za pomocą zaawansowanych algorytmów, zostaną one połączone i zoptymalizowane tak, aby docelowa fotografia oferowała jak najwięcej szczegółów.

Gwiazdy w trybie poklatkowym

Tryb fotografii nocnego nieba (Starry Mode) był dostępny już poprzednich generacjach smartfonów Realme, ale w nadchodzącym modelu 8 Pro zostanie on znacznie udoskonalony. Ma to być pierwszy smartfon na świecie, który umożliwi fotografowanie gwiazd z efektem time-lapse. Algorytm do wykonania sekundowego materiału wykorzysta 30 zdjęć wykonanych w ciągu 480 sekund, tworząc ciekawe ujęcie nocnego nieba.

Miniaturowy świat

Kolejną innowacją jest smartfonowy Tilt-shift, który również pojawi się w Realme 8 Pro. Tryb pozwoli tak balansować perspektywą i płaszczyzną fotografii, że efektem końcowym będzie ujęcie w stylu miniaturowego świata. Obiekty na zdjęciu będą sprawiać wrażenie, że fotografujemy makietę, a nie otaczającą nas rzeczywistość.

Tilt-shift w Realme 8 Pro pozwoli wyostrzyć wybraną część zdjęcia i jednocześnie rozmyć obiekty widoczne w dalszym planie. W świecie fotografii profesjonalnej takie rozwiązanie służy na przykład do uwieczniania architektury. Model 8 Pro pozwoli na wykorzystywanie efektu także w trybie poklatkowym (Tilt-shift Time-lapse).

Więcej fotograficznych innowacji

Producent zapowiedział również nowe efekty zdjęć portretowych, które zostaną dodane w smartfonach serii 8. Pojawią się interesujące filtry odpowiadające na potrzeby fanów selfie: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait oraz AI Color Portrait.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra ma gorszy aparat od poprzednika? Telefon przetestowany przez DxOMark

Zobacz: DxOMark: podeakranowy aparat w ZTE Axon 20 5G wypada słabo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Realme