DxOMark: podeakranowy aparat w ZTE Axon 20 5G wypada słabo

ZTE Axon 20 5G to pierwszy na rynku smartfon, który ma przedni aparat całkowicie schowany pod powierzchnią wyświetlacza. Serwis DxOMark sprawdził, jak to innowacyjne rozwiązanie wpływa na jakość zdjęć i filmów. Wyniki nie są najlepsze.

ZTE Axon 20 5G to smartfon z dużym, 6,92-calowym wyświetlaczem OLED 90 Hz, w którym nie ma żadnych wcięć czy otworów. Obiektyw przedniego aparatu fotograficznego jest tu całkowicie schowany pod powierzchnią ekranu. Takie rozwiązanie sprawia, że światło, by dotrzeć do matrycy światłoczułej, musi najpierw przejść przez panel wyświetlacza. Aparat do selfie ma rozdzielczość 32 Mpix i obiektyw z przysłoną f/2.0 i ogniskową równoważną 24 mm.

Serwis DxOMark sprawdził, jak schowanie przedniego aparatu pod powierzchnią matrycy OLED wpłynęło na jakość zdjęć i filmów. Uzyskany przez ZTE Axon 20 5G wynik końcowy to zaledwie 26 punktów, czyli dokładnie 4 razy mniej niż otrzymał aktualny lider rankingu aparatów selfie, Huawei Mate 40 Pro. Przedni aparat w ZTE otrzymał tylko 10 punktów za zdjęcia i 51 punktów za wideo.

DxOMark w podsumowaniu swoich testów zwraca uwagę na to, że ambitna konstrukcja przedniego aparatu w ZTE Axon 20 5G jest imponująca, jednak osoby, którym zależy na dobrych jakościowo zdjęciach selfie oraz filmach, powinny sięgnąć po inny smartfon. Natomiast dla osób, które autoportrety robią rzadko i nie zależy im na tym, by miały one rewelacyjna jakość, smartfon marki ZTE można polecić. Plusy i minusy podekranowego aparatu ZTE zamieściliśmy poniżej.

Plusy: na ogół dobra ekspozycja zdjęć,

stabilna ostrość. Minusy: widoczne przebarwienia i cieniowanie kolorów,

nienaturalne odcienie koloru skóry,

wysoki poziom szumów na zdjęciach i filmach,

artefakty przesunięcia odcienia, flary i kolorowe obwódki na zdjęciach,

częste błędy szacowania głębi portretów,

niska szczegółowość w trybie portretowym,

silne "duchy" optyczne na filmach,

cieniowanie kolorów i kwantyzacja w filmach,

nieskuteczna stabilizacja,

artefakty kodowania wideo przy słabym oświetleniu.



Źródło tekstu: DxOMark