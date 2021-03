Xiaomi Redmi Note 10 i Redmi Note 10 Pro – może wygrasz je na TikToku

Razem z wprowadzeniem smartfonów Redmi Note 10 i Note 10 Pro rusza ich promocja. Xiaomi stawia w niej na dobre ceny oraz platformę TikTok.

Podobnie jak w ubiegłym roku przy premierze serii Redmi Note 9, tak i tym razem, TikTok został partnerem Xiaomi. Co to oznacza? Producent zachęca, by obserwować profil Xiaomi na TikToku – będą na nim do wygrania różne nagrody, a treści będą tworzone przez znanych twórców.

W trakcie premiery pojawili się popularni TikTokerzy, a jednego z nich zaprosiliśmy do współtworzenia treści na profil Xiaomi. Jest nim Simon Losik! Jego profil na TikToku śledzi już ponad milion osób. Pierwszy TikTok z jego udziałem można już znaleźć na profilu firmowym.

Oprócz tradycyjnych działań promocyjnych zawsze próbujemy zrobić coś ekstra, coś innego niż robią inni. Dlatego z zainteresowaniem patrzymy na platformę TikTok, która jeszcze wciąż jest świeża, ciekawa, zaskakująca. Bardzo cieszę się ze współpracy z Simonem, to jeden z najbardziej utalentowanych twórców w sieci. Do zobaczenia na TikToku

– powiedział Kajetan Pilachowski, Social Media Manager Xiaomi Technology Polska.

To jednak nie koniec, bo w maju obie marki planują globalny Hashtag Challenge, w ramach którego do wygrania będą między innymi najnowsze smartfony Xiaomi oraz gadżety TikToka. Akcja promowana będzie na kanałach społecznościowych Xiaomi oraz przez znanych TikTokerów – @jeleniewska, @simonlosik oraz @dobrafaza.

