Realme V13 – to będzie następny „najtańszy telefon z 5G”

Realme GT i GT Neo, Realme 8 i 8 Pro – to nie koniec nowości, jakie chiński producent przyszykował na wiosnę. Zbliża się premiera kolejnego telefonu marki – Realme V13. Czego możemy się spodziewać?

Pierwsze doniesienia o powstającym Realme V13 pojawiły się już dwa miesiące temu, ale od tamtego czasu producent szczędził dalszych informacji na ten temat. Aż do teraz, gdy w sieci pojawił się oficjalny plakat zapowiadający premierę tego modelu, a do tego zdjęcia przedstawiające Realme V13 na żywo, a także jego pudełko. Dało to nam kilka nowych informacji o tym telefonie.

Z zebranych danych wynika, że Realme V13 ma ekran 6,52 cala o odświeżaniu 90 Hz, a jego sercem jest układ Dimensity 700 5G. To jedna z najtańszych jednostek MediaTeka ze wsparciem 5G i składają się na nią dwa rdzenie Cortex-A76 o taktowaniu do 2,2 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A55 z zegarem do 2 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Mali-G57.

Modem 5G pozwala na prowadzenie rozmów w 5G (VoNR). Maksymalna prędkość pobierania danych w 5G może wynieść 2,77 Gbps, więc nie jest to układ o najbardziej wyśrubowanych parametrach, jednak pozwoli to też producentowi znacznie obniżyć cenę. W rezultacie Realme V13 może stać się kolejnym kandydatem do „najtańszego telefonu 5G na rynku”.

Wiadomo też, że Realme V13 będzie dostępny w wariancie 8 GB pamięci RAM oraz 128 i 256 GB pamięci wewnętrznej. W specyfikacji znajdzie się także poczwórny aparat 48 Mpix, bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W, wyjście audio 3,5 mm, port USB C, a także Android 11 z Realme UI 2.0.

Premiera smartfony zapowiedziana została na 31 marca, a jego cena w Chinach ma wynosić równowartość około 1000 zł (ok, czyli jednak nie będzie to najtańszy telefon z 5G).

