Realme 8 Pro to mocny średniak z aparatem 108 Mpix i ładowaniem 50 W. Będzie hitem!

Marzec, a szczególnie bieżący tydzień, wyjątkowo obfituje w premiery smartfonów. Wśród nowości nie mogło zabraknąć zapowiadanych już od jakiegoś czasu smartfonów Realme – czyli Realme 8 Pro i prostszego modelu Realme 8.

Nowe smartfony Realme zaprezentowane zostały w Indiach, od jutra wejdą tam do sprzedaży, ale już wkrótce, bo na początku kwietnia, będą miały także swoją premierę w Europie, w tym również w Polsce. Indyjskie ceny zapowiadają się dość ciekawe i nawet gdy u na będzie trochę drożej, to i tak Realme może liczyć na spore zainteresowanie.

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080), proporcjach 20:9 i jasności sięgającej 1000 nitów.

Moc do pracy Realme 8 Pro dostarcza układ Snapdragon 720G (8nm), czyli solidny chipset średniej klasy z ośmioma rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2,3 GHz i GPU Adreno 618. Pamięci RAM LPPDDR4x użytkownicy otrzymają 6 lub 8 GB, a wewnętrznej UFS 2.1 jest w każdym wariancie 128 GB. Można dołożyć kartę pamięci microSD do 256 GB.

Smartfon zapewnia łączność Dual SIM 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, ma też złącze USB C oraz wyjście audio 3,5 mm.

Największym atutem, który może zaważyć o decyzji kupna Realme 8 Pro, jest interesująca sekcja fotograficzna z rzadkim wśród średniaków aparatem 108 Mpix. Jest to matryca Samsung HM2 o rozmiarze 1/1,52″ oraz pikselach 0,7 μm połączona z optyką f/1,88. Kolejne aparaty to: szerokokątny 8 MPix (119°, f/2,25), 2 MPix (monochormatyczny do portretów) i 2 Mpix (makro 4 cm, f/2,4). Z przodu, w okrągłym wycięciu znalazł się natomiast aparat do selfie 16 Mpix (f/2,45, Sony IMX471).

Atutem jest także szybkie ładowanie VOOC SuperDart Charge, które zasili akumulator 4500 mAh z mocą 55 W. Wszystkim będzie dyrygował Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

W Indiach Realme 8 Pro w wersji 6/128 GB wyceniony został na kwotę stanowiącą równowartość około 970 zł, natomiast wariant 8/128 GB oznacza wydatek w przeliczeniu 1077 zł. Polskie ceny poznamy w kwietniu.

Realme 8

Drugi model wygląda niemal identycznie, ma jednak skromniejszą specyfikację. Tu również znajdziemy ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080, 20:9) i jasności do 1000 nitów.

Pod obudową znalazł się za to układ MediaTek Helio G95 (12 nm, taktowanie do 2,05 GHz, GPU Mali-G76), wspomagany pamięcią RAM LPPDDR4x o wielkości 4, 6 lub 8 GB. Wewnętrzna UFS 2,1 ma 128 GB (+ microSD 256 GB).

Funkcje komunikacyjne Realme 8 reprezentują: Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, USB C i tu również nie zabrakło wyjścia jack 3,5 mm.

Mniej imponująco, ale wciąż ciekawie przedstawia się sekcja fotograficzna. Główny moduł ma 64 Mpix (OmniVision OV64B, 0,8 μm, f/1,79), dodatek stanowią aparaty: szerokokątny 8 Mpix (119°, f/2,3) oraz dwa 2 Mpix z przysłoną f/2,4 – makro i mono do portretów. Z przodu znalazł się natomiast aparat 16 MPix (f/2,45, Sony IMX471).

Akumulator w Realme 8 ma pojemność 5000 mAh i można go zasilić ładowaniem 30 W Dart Charge.

Ceny za Realme 8 zaczynają się w Indiach od równowartości 807 zł.

