Niedługo budżetowy Realme V13

Królem budżetowców długo był Xiaomi. Pozycja ta wydawała się do tego stopnia niezagrożona, że chiński producent uznawał ten segment za automatycznie należący do siebie. Wszystko zmieniło się wtedy, kiedy pojawiła się inna chińska marka ukierunkowana właśnie na ten segment rynku. Tym producentem jest Realme. Nowy gracz rzucił wyzwanie staremu mistrzowi i bardzo skutecznie podgryza go na kolejnych rynkach. Przede wszystkim w tak ważnych dla Xiaomi Indiach. Realme jest też jednak dostępny w Polsce. Niedługo z kolei firma zaprezentuje swój całkowicie nowy telefon przeznaczony segmentowi budżetowemu.

Będzie to Realme V13. Urządzenie przeszło już certyfikację chińskiej agencji TENAA. Nowy smartfon ma numer kodowy RMX3121 i będzie mieć wyświetlacz LCD o przekątnej 6,52 cala. Zobaczymy tam też akumulator o pojemności 5000 mAh. Na pewno nowy smartfon będzie mieć też potrójny aparat główny, gdzie jeden z dwóch dodatkowych sensorów będzie miał 2 Mpix. Oczywiście telefon będzie miał Androida 11.

