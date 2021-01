Laptopy Realme już w czerwcu

Oferta chińskiego Realme rozszerzy się znowu. Tym razem w ofercie firmy pojawią się laptopy. Już niedługo.

Realme to firma, która rośnie jak na drożdżach. Kiedyś była to tylko podmarka Oppo, dopiero później wybiła się ona na niezależność. Wzajemne zależności w rodzinie BBK Electronics są jednak dość skomplikowane - poczynania Oppo, OnePlusa i Realme koordynuje Oplus. Realme zdobył rynek w ekspresowym tempie - marka zdobywała ciągle nowych klientów, prezentowała modele w tempie szybszym nawet niż Xiaomi i ciągle wydawała produkty w nowych segmentach rynku. Najpierw były smartfony, później opaski, zegarki, telewizory, powerbanki... w końcu Realme zapowiedział nawet swoją szczoteczkę do zębów.

Czy jest coś, czego brakowało w tym składzie? Tak - laptopów. Realme już niedługo jednak wprowadzi na rynek także komputery tego typu. Obecne założenia mówią, że stanie się to jeszcze w tej połowie roku. Miejmy zatem nadzieję, że w czerwcu Realme dołączy do Huaweia, Honora, Xiaomi i Redmi, które już wydają swoje laptopy. Taki ruch ze strony Realme sugeruje, że niedługo jego tropem pójdą Oppo i Vivo. Pierwsza firma już o tym zresztą myśli.

