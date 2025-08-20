Sprzęt

MSI szykuje kartę graficzną dla fanów World of Warcraft

Jeśli planowałeś modernizację PC z okazji nowego rozszerzenia dla kultowego MMORPG to warto poczekać. W drodze jest wyjątkowe GPU od Tajwańczyków.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:59
Blizzard potwierdził, że kolejny dodatek do World of Warcraft zatytułowany Midnight zadebiutuje najpóźniej 30 czerwca 2026 roku. Produkcja została zaprezentowana podczas targów Gamescom 2025 w niemieckiej Kolonii, gdzie ujawniono nowe szczegóły fabularne.

MSI postawi zapewne na GeForce RTX 5000 SUPER

Główne motywy, które zobaczymy w nowym rozszerzeniu dla kultowego MMORPG to starcie Pustki ze Świętym Światłem, oblężenie Sunwell oraz długo wyczekiwane przez społeczność funkcje, takie jak system domków.

W ramach kampanii promocyjnej Blizzard nawiązał współpracę z MSI, które wprowadzi na rynek specjalną kartę graficzną World of Warcraft Midnight Edition. Ma ona bazować na serii NVIDIA Blackwell i pojawić się na początku 2026 roku, czyli na długo przed premierą dodatku.

Jej prototyp został pokazany i mowa tutaj o czarno-białej stylistyce z błękitnymi akcentami. Co ciekawe nie będzie to zapewne podstawowy GeForce RTX 5000, a lepiej wyposażony wariant GeForce RTX 5000 SUPER. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale data premiery pasuje idealnie.

Według dotychczasowych przecieków Zieloni planują przynajmniej trzy modele - GeForce RTX 5070 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 5080 SUPER. Maja one zaoferować więcej rdzeni CUDA, większą pamięć VRAM oraz wyższe limity poboru mocy, czyli większą wydajność.

Należy zakładać, że zarówno MSI, jaki i Blizzard przygotują konkursy, gdzie do wygrania będą karty graficzne i nowy dodatek do WoWa. Warto więc śledzić media społecznościowe obu gigantów.

MSI Nvidia World of Warcraft karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5000 SUPER
Zródła zdjęć: HardwareLuxx
Źródła tekstu: HardwareLuxx, VideoCardz, oprac. własne