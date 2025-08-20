Czy skasować konto PayPal? Ten cały wyciek może być ściemą

Dla przypomnienia: w Dark Webie pojawiła się pewna niepokojąca oferta sprzedaży. Mowa tu o danych logowania około 16 milionów użytkowników usługi. W pakiecie znajdują się adresy e-mail oraz hasła użytkowników, a także powiązane z PayPalem linki do usług. Co więcej, są to dość świeże dane, ponieważ pochodzą z maja 2025 roku. A tak przynajmniej twierdzą przestępcy.

PayPal zaprzecza

PayPal oficjalnie twierdzi, że nie doszło do żadnego wycieku. I o dziwo może mieć rację. Otóż specjaliści do spraw bezpieczeństwa, którzy analizują opublikowane próbki danych z wycieku, uznali, że struktura plików nie wskazuje, aby te pochodziły bezpośrednio z PayPala.

Według nich źródłem wycieku są sami użytkownicy, którzy zainstalowali nieświadomie złośliwe oprogramowanie na swoich komputerach. I to od nich cyberprzestępcy mieli wykraść dane. To też zwiększa prawdopodobieństwo tego, że może to być podwójne oszustwo. Otóż cena za bazę 16 milionów kont jest niezwykle niska, ponieważ wynosi jedynie 750 dolarów.