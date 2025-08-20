Sprzęt

Pixel 10 Pro Fold oficjalnie. To najbardziej wytrzymały składak Google

Firma Google zaprezentowała dzisiaj cztery nowe smartfony oznaczone numerem 10. Jednym z nich jest składany Pixel 10 Pro Fold, który ma być najtrwalszym "foldable" na rynku oraz najbardziej zaawansowanym. Niestety, jak zwykle, w Polsce go nie kupimy.

Marian Szutiak (msnet)
20:35
Najbardziej wytrzymały składany Pixel

Pixel 10 Pro Fold to pierwszy składany telefon Google'a z pełną odpornością IP68. Do tej pory było to rzadkością w tej kategorii. Producent postawił na aluminiową obudowę klasy lotniczej i nowy zawias bez przekładni. Według giganta z Mountain View, wytrzyma on ponad 10 lat składania. Zmieniono też ekran. Zastosowano szkło ultra-cienkie z podwójną warstwą ochronną, co ma zwiększyć odporność na upadki.

Zewnętrzny ekran urósł do 6,4 cala, a wewnętrzny aż do 8 cali. Oba panele osiągają jasność do 3000 nitów, więc czytelność ma być bezproblemowa nawet w pełnym słońcu.

Duża bateria i nowe ładowanie

Pixel 10 Pro Fold otrzymał największą baterię wśród składanych modeli Google'a. Telefon ma działać ponad 30 godzin na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie przewodowe pozwala odzyskać 50% energii w pół godziny, a po raz pierwszy w amerykańskim składaku pojawił się standard Qi2 z magnetycznym mocowaniem Pixelsnap.

Tensor G5 i AI na pokładzie

Sercem urządzenia jest Tensor G5. Dzięki niemu Pixel 10 Pro Fold korzysta z tych samych funkcji AI, co reszta serii Pixel 10 – między innymi Gemini Live, Magic Cue czy Daily Hub. Google mocno postawiło także na AI w aparacie.

Zestaw aparatów tworzy potrójny moduł z nowym, 48-megapikselowym sensorem głównym. Dostępne są tryby Super Res Zoom (20x) i Macro Focus oraz możliwość robienia selfie tylnym aparatem. Nowością jest Instant View – funkcja podglądu zdjęcia w pełnym rozłożeniu ekranu, by od razu sprawdzić efekt.

Multitasking i rozrywka

Duży wewnętrzny ekran otwiera nowe możliwości pracy i zabawy. W trybie podzielonego ekranu można uruchomić dwie aplikacje jednocześnie, a dzięki Drag & Drop przenosić między nimi pliki i zdjęcia. Google współpracuje też z deweloperami – zewnętrzny ekran może działać jako kontroler w grach, a aplikacje streamingowe, takie jak Netflix czy Disney+, są zoptymalizowane pod większy wyświetlacz.

Dostępność i cena

Pixel 10 Pro Fold nie trafi do Polski, co nie jest zaskoczeniem, bo "składaki" Google'a zawsze omijały nasz rynek. Nowy model można za to kupić na przykład u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, gdzie kosztuje:

  • 1899 euro (8069 zł) za wariant 16/256 GB,
  • 2029 euro (8622 zł) za wariant 16/512 GB,
  • 2289 euro (9727 zł zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Zobacz: Pixel 10. Nowa seria telefonów Google zadebiutowała, oto ceny
Zobacz: Pixel Watch 4: nowy zegarek Google jest szybszy i dłużej pracuje

telepolis
