Realme X9 trafi do Europy

Do Europy zmierza nowy telefon chińskiego Realme. Siódma największa światowa marka szykuje tym razem model Realme X9.

Już niedługo pojawi się nowy flagowiec chińskiego Realme, który zapoczątkuje całkowicie nową serię urządzeń. Debiut Realme Race nie oznacza jednak zmierzchu serii X. Ona dalej będzie się pojawiała. Realme pracuje nad kolejnym modelem z tej rodziny telefonów, o czym poinformował Madhav Sheth, który stoi na czele europejskich oraz indyjskich struktur firmy. Realme X9 najprawdopodobniej będzie używać układu MediaTeka. Dokładnie tego samego, który ujrzy światło dzienne dzisiaj. Nie wiemy jednak jaką przyjmie on numerację - na pewno jednak będzie częścią serii Dimensity.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowy telefon nie będzie zbyt gruby. Sugeruje to zdjęcie z telefonem leżącym obok sześciu położonych na sobie kart płatniczych. Niestety, widzimy, że zabraknie tutaj jacka 3,5 mm. Nie jest to jednak zaskoczenie, Realme nie umieścił go też w modelu Realme X7. Chińczycy nie zamierzają widać iść drogą Sony, który w zeszłym roku powrócił do jacka. Nie zabraknie natomiast miejsca na kartę pamięci.

Źródło tekstu: gsmarena