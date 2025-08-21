Chcą zirytować humanoidalnego robota. Jego reakcja jest natychmiastowa

Inżynierowie, którzy go stworzyli, pilnie pracowali nad tym, aby jeszcze lepiej radził sobie ze skomplikowanymi czynnościami i był gotów do wejścia na miejsce pracy. Opublikowany przez firmę z Massachusetts wczoraj film ujawnia, że cały zespół ciężko pracował nad Atlasem, zaawansowanym i niezwykle utalentowanym dwunożnym robotem.

Ten robot ma talent

Boston Dynamics, we współpracy z ekspertami z Toyota Research Institute, wyposażyło Atlasa w Large Behaviour Model (LBM), czyli zaawansowany system sztucznej inteligencji, szkolony na dużych zbiorach danych, dotyczących działań człowieka. Celem tego modelu jest nic innego jak umożliwienie robotom jeszcze lepszego zrozumienia, generowania i dostosowywania coraz bardziej złożonych działań w rzeczywistym środowisku. Wszystkie te działania, rzecz jasna, są jak najbardziej zbliżone do działań człowieka.

Atlas umie "myśleć" w locie

Film pokazuje Atlasa, który wykonuje długą sekwencję złożonych zadań, które zmuszają go do manipulowania przedmiotami oraz poruszania się. Widzimy jego zmagania, a potrafi już naprawdę wiele. Umie chodzić, kucać, podnosić przedmioty, a jednocześnie je pakować, sortować oraz organizować. Robot nie ma łatwo, inżynier co jakiś czas przerywa mu czynności (niczym irytujący współpracownik) i przesuwa pudełko po podłodze. Maszyna jednak reaguje bezbłędnie.

Dzięki wdrożeniu LBM, możliwości, które wcześniej wymagały pracochłonnego programowania ręcznego, mogą zostać dodane szybko i bez pisania jakiejkolwiek linijki kodu. - czytamy w komunikacie prasowym firmy.