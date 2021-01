Niedlugo Realme Watch 2 i Watch 2 Pro

Już niedługo pojawią się dwa nowe zegarki chińskiego Realme. Będą to Realme Watch 2 i Realme Watch 2 Pro.

Realme to przykład debiutu, którego nie widzieliśmy w branży od dawien dawna. O ile kiedykolwiek. Młoda marka w błyskawicznym czasie weszła do grona siedmiu największych producentów smartfonów na świecie, jej produkty dostępne są na wszystkich kontynentach (no, poza Anktartydą) i ciągle prezentuje swoją ofertę w kolejnych segmentach. Oczywiście tak imponujący start ma swoje drugie dno - właścicielem marki jest koncern BBK Electronics, który jest największym graczem na rynku smartfonów. Ma bowiem Oppo, Vivo, Realme i OnePlusa. Realme działa też w sektorze elektroniki noszonej.

W maju światło dzienne ujrzał pierwszy Realme Watch, a sama firma zaprezentowała aplikację Realme Link, która jest swoistym centrum dowodzenia wszystkimi inteligentnymi urządzeniami marki. Tak jak w konsoli Google Play często pojawiają się wzmianki o nowych telefonach, tak teraz o nowych zegarkach dowiedzieliśmy się właśnie z kordu źródłowego Realme Link. Będą to Realme Watch 2 i Realme Watch 2 Pro. Nie wiemy jeszcze nic o specyfikacji, jednak powinniśmy się spodziewać czegoś lepszego niż ostatni wyświetlacz LCD 1,4 cala i akumulator o pojemności 160 mAh. Chiński producent nie zdradził terminu premiery, pojawienie się w kodzie źródłowym aplikacji zwiastuje jednak rychły debiut.

Zobacz: Realme V15 to kolejny smartfon 5G w rewelacyjnej cenie. Dziś była premiera

Zobacz: Realme Watch S zaprezentowany. Bateria wytrzymuje do 15 dni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: the_tech_guy via gsmarena