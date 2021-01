Realme V15 to kolejny smartfon 5G w rewelacyjnej cenie. Dziś była premiera

Pierwsze dni nowego roku przynoszą ciekawe premiery, chociaż jak na razie są to wydarzenia dotyczące krajów Azji. Nie inaczej jest w przypadku debiutującego dziś Realme V15 5G, który miał swoją premierę w Chinach. Urządzenie wyróżnia się przystępną ceną i bardzo interesującą specyfikacją.

Ceny za Realme V15 zaczynają się w Chinach od 1399 juanów, czyli około 795 zł. Jak na smartfon z 5G, a więc z definicji droższy niż LTE, to bardzo atrakcyjna kwota.

Zobacz: Realme 7 5G dostępny na wyłączność w Plusie za 999 zł! To najtańszy smartfon 5G w Polsce

Realme V15 – najważniejsze cechy

Mimo przystępnej ceny Realme V15 to całkiem przyzwoity model klasy średniej. Ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080). Maksymalna jasność ekranu ma sięgać wysokiej w tej klasie cenowej wartości 600 nitów. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem Realme V15 jest coraz częściej stosowany ostatnio układ MediaTek Dimensity 800U (4 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 4 x 2 GHz Cortex-A55) w architekturze 7 nm, którego atutem jest wbudowany modem 5G Dual SIM 5G+5G. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: z 6 GB lub 8 GB RAM LPDDR4x, natomiast pamięć wewnętrzna UFS 2.1 ma w każdym przypadku 128 GB.

Zobacz: MediaTek prezentuje układ z Dual SIM 5G i podwójnym VoNR – Dimensity 800U

Obiecująco przedstawia się sekcja fotograficzna. Główny aparat ma matrycę 64 Mpix (f/1,8), towarzyszą mu: aparat szerokokątny 8 MPix (119°, f/2,3) oraz aparat do zdjęć makro 2 MPix (4 cm). W okrągłym wycięciu ekranu umieszczony jest z kolei aparat selfie 16 Mpix (f/2,2).

W specyfikacji zabrakło wyjścia jack 3,5 mm, a do podłączenia słuchawek służy port USB C ze wsparciem Hi-Res Audio. Smartfon zapewnia łączność 5G w SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, a lokalizację umożliwia GPS, GLONASS i Beidou. Wymiary Realme V15 to 160,9 x 75,1 x 8,1 mm, waga 176 g.

Energię dostarcza akumulator 4310 mAh z szybkim ładowaniem 50 W. Wszystkim steruje system Android 10 z interfejsem realme UI.

Realme V15 wchodzi do przedsprzedaży w Chinach za cenę 1399 juanów (795 zł) za wersję 6/128 GB. Wersja 8/128 GB kosztuje już wyraźnie więcej – 1999 juanów, czyli 1135 zł.

Zobacz: Realme 7 5G - tani telefon, a ma 5G i wiele innych zalet

Zobacz: realme 7 - tanio i świetnie

