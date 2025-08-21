Sprzęt

PlayStation 5 drożeje - 5 lat po premierze

Chociaż od premiery PlayStation 5 minęło już 5 lat, to konsola nie tanieje. Jest wręcz przeciwnie. Sony ogłosiło kolejną podwyżkę cen.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:31
Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się zapowiedź podwyżek cen za wszystkie modele konsol PlayStation 5. Te co prawda dotyczą na razie tylko Stanów Zjednoczonych, ale to może szybko się zmienić.

Droższe PlayStation 5

Sony poinformowało, że od 21 sierpnia 2025 roku oficjalne ceny PlayStation 5 w USA idą w górę. Każdy z modeli, czyli standardowa konsola, wersja Digital, a także model Pro, stały się właśnie droższe o 50 dolarów. Nowe, oficjalne ceny to:

  • PlayStation 5 – 549,99 dol.
  • PlayStation 5 Digital Edition – 499,99 dol.
  • PlayStation 5 Pro – 749,99 dol.

Podobnie jak wiele innych globalnych przedsiębiorstw, nadal zmagamy się z trudną sytuacją gospodarczą. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o podwyższeniu sugerowanej ceny detalicznej konsoli PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych od 21 sierpnia.

tłumaczy swoją decyzję Sony.

Co tak naprawdę stoi za podwyżkami? Prawdopodobnie chodzi o cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa. Sony nie jest tutaj osamotnione. W ostatnim czasie podwyżki spotkały też konsole Nintendo Switch, a nawet Xboxy.

