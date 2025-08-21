PlayStation 5 drożeje - 5 lat po premierze

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się zapowiedź podwyżek cen za wszystkie modele konsol PlayStation 5. Te co prawda dotyczą na razie tylko Stanów Zjednoczonych, ale to może szybko się zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Droższe PlayStation 5

Sony poinformowało, że od 21 sierpnia 2025 roku oficjalne ceny PlayStation 5 w USA idą w górę. Każdy z modeli, czyli standardowa konsola, wersja Digital, a także model Pro, stały się właśnie droższe o 50 dolarów. Nowe, oficjalne ceny to:

PlayStation 5 – 549,99 dol.

PlayStation 5 Digital Edition – 499,99 dol.

PlayStation 5 Pro – 749,99 dol.

Podobnie jak wiele innych globalnych przedsiębiorstw, nadal zmagamy się z trudną sytuacją gospodarczą. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o podwyższeniu sugerowanej ceny detalicznej konsoli PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych od 21 sierpnia. tłumaczy swoją decyzję Sony.