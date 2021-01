Już niedługo budżetowy Realme C20

W zasadzie nie ma tygodnia bez informacji o nadchodzących urządzeniach chińskiego Realme. Tym razem marka szykuje model Realme C20.

Realme i Xiaomi to dwie bardzo podobne marki. Obie walczą przede wszystkim o segment budżetowy i obie słyną z tego, że nowe modele wydają z prędkością światła. Ani trochę nie zaskakuje zatem informacja, że już niedługo pojawi się kolejny tani Realme. Będzie to model Realme C20, który będzie miał naprawdę dużo wspólnego z Realme C11. Doniesienia o nim pochodzą z dalekiego Wietnamu, nie będzie to jednak jedyny rynek, gdzie pojawi się nowy smartfon. Będzie on miał wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i układ MediaTek Helio G35.

Jak na naprawdę tani model przystało skromnie prezentuje się oferta pod względem pamięci - zaledwie 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Pojedynczy aparat główny będzie miał sensor 8 Mpix, natomiast również pojedynczy przedni to 5 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh i naładujemy go dzięki technologii 10 W. Model będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i czarnej. Urządzenie będzie kosztowało 2690000 wietnamskich dongów, czyli około 435 złotych.

Źródło tekstu: playfuldroid, wł