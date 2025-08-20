Sprzęt

Intel Jaguar Shores namierzone. To będą ogromne układy

Czy NVIDIA ma powody do obaw? Raczej nie, bo Niebiescy i Czerwoni nadal mają spore zaległości. Jednak dystans ten stopniowo się zmniejsza.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20 SIE 2025
Intel wciąż ma trudności z zaistnieniem na rynku sztucznej inteligencji. Dotychczasowe rozwiązania nie zdobyły większej popularności, a ostatni akcelerator AI - Gaudi 3 - znalazł marginalne zastosowanie w porównaniu do produktów NVIDII i AMD. Zwłaszcza wśród gigantów jak OpenAI czy xAI.

Wydajność to jedno, ale równie ważne jest oprogramowanie

Dodatkowo, pod kierownictwem obecnego prezesa, Lip-Bu Tana, Intel odwołał zapowiadaną z dużymi nadziejami linię Falcon Shores, ogłaszając zamiast tego, że skupi się na projekcie następnej generacji - Jaguar Shores. Teraz ten układ po raz pierwszy pojawił się publicznie.

Andreas Schilling opublikował w serwisie X (daw. Twitter) zdjęcie platformy testowej, którą wykorzystuje zespół inżynierów odpowiedzialnych za rozwiązania termiczne. Układ został osadzony na płycie rozwojowej, a rdzeń ma imponujące wymiary 92,5 x 92,5 mm. Na zdjęciu widać cztery oddzielne moduły oraz osiem kości HBM od koreańskiego SK hynix.

Na razie szczegóły dotyczące architektury pozostają tajemnicą, choć Niebiescy obiecali rozwiązanie typu rack-scale. Oznacza to, że Jaguar Shores może być pierwszą platformą AI tego producenta, która zainteresuje jakiekolwiek firmy - chociaż problemem nadal będzie ekosystem, gdyż wszyscy preferują CUDA od NVIDII.

Plany Intela w segmencie AI wciąż nie są w pełni sprecyzowane. Firma zmaga się z wyzwaniami finansowymi i politycznymi, dlatego priorytetem pozostaje ograniczenie strat operacyjnych i koncentracja na podstawowych obszarach działalności, jak procesory komputerowe. Skutkuje to niestety odpływem inżynierów i innych doświadczonych specjalistów.

telepolis
Zródła zdjęć: Andreas Schilling
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne