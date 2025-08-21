Lidl przecenił swój największy hit. Ta gorąca oferta ważna tylko dziś

Dobre urządzenie, które warto mieć w domu. Jest to urządzenie dość wszechstronne bo ma miękkie sprzęgło i nie przekręca nawet malutkich wkrętów. Po zwiększeniu oporu wkręca nawet dość duże i grube śruby w twarde drewno. Do tego udar, który ku memu zdziwieniu, nieźle kopie i w żelbecie spoko dziury robię. Jedynie do czego bym się przyczepił, to długość urządzenia, bo aż 24,5 cm bez bita. Ale cóż - coś za coś.

- napisał jeden z użytkowników wiertarki.