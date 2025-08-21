Sprzęt

Lidl przecenił swój największy hit. Ta gorąca oferta ważna tylko dziś

Dawno jej nie było na promocji dnia, ale wróciła. To już chyba ostatni dzwonek, aby majsterkowicze dorzucili ją do swojego warsztatu, jeśli jeszcze jej nie mają. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:01
1
Lidl przecenił swój największy hit. Ta gorąca oferta ważna tylko dziś

Hit Lidla powrócił na sklepowe półki

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 20 V powróciła na promocję do Lidla. W dniu dzisiejszym, czyli 21 sierpnia 2025, zakupimy ją w cenie 79 złotych. Urządzenie zostało wyposażone w mocny silnik z dwubiegową przekładnią i posiada zintegrowaną diodową lampę roboczą. Jak to bywa w przypadku większości urządzeń marki Parkside, sprzęt sprzedawany jest osobno, bez ładowarki oraz akumulatora. 

Lidl przecenił swój największy hit. Ta gorąca oferta ważna tylko dziś

Chyba nie ma osoby, która interesuje się majsterkowaniem, która nie słyszałaby o wiertarkowkrętarce marki Parkside. Urządzenie cieszy się naprawdę dobrymi opiniami, a aż 98 procent klientów poleca je innym. Wiertarkowkrętarka ma naprawdę sporo opinii na stronie produktu (361), co świadczy o tym, że jest jednym z chętniej kupowanych sprzętów do majsterkowania. 

Dobre urządzenie, które warto mieć w domu. Jest to urządzenie dość wszechstronne bo ma miękkie sprzęgło i nie przekręca nawet malutkich wkrętów. Po zwiększeniu oporu wkręca nawet dość duże i grube śruby w twarde drewno. Do tego udar, który ku memu zdziwieniu, nieźle kopie i w żelbecie spoko dziury robię. Jedynie do czego bym się przyczepił, to długość urządzenia, bo aż 24,5 cm bez bita. Ale cóż - coś za coś.

- napisał jeden z użytkowników wiertarki. 

Mąż zadowolony, a to najważniejsze.

- ucieszyła się jedna z klientek Lidla. 
Lidl przecenił swój największy hit. Ta gorąca oferta ważna tylko dziś

Jednym słowem, to wyśmienite urządzenie do wiercenia w domu. Warto mieć pod ręką, jeśli lubi się wykonywać rozmaite prace naprawcze samodzielnie, bez wzywania fachowca. 

Wiertarkowkrętarka Parkside z Lidla
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl