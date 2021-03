MediaTek jest największym producentem czipów, Xiaomi jego najlepszym klientem

W telefonach budzących największe emocje zwykle znajdują się czipy firmy Qualcomm, alo nie jest to największy producent układów do urządzeń mobilnych. Tę pozycję zajmuje obecnie MediaTek.

MediaTek wyprzedził Qualcomma w 2020 roku. W tym czasie firma z Tajwanu dostarczyła producentom smartfonów 351,8 mln sztuk czipów. Sprzedaż wzrosła o prawie połowę w porównaniu do 2019 roku. Wtedy MediaTek dostarczył 238 mln sztuk układów. Tym samym udział MediaTeka w rynku czipów do smartfonów wzrósł z 17,2% do 27,2%. Nie zanosi się na to, by wzrost popularności MediaTeka zwolnił, więc w 2021 roku na pewno dostarczy czipy do więcej niż 1/3 smartfonów na świecie. Prognozy mówią o rekordowych przychodach Tajwańskiej firmy w marcu.

Xiaomi i Oppo to najwięksi klienci MediaTeka

Najwięcej czipów od MediaTeka kupiły firmy Xiaomi i Oppo. Owszem, emocje budzą smartfony z wyższych półek, w których lądują Snapdragony, ale to nie one napędzają sprzedaż. Siła napędowa rynku drzemie na średniej i niskiej półce.

W 2020 roku Xiaomi kupiło 63,7 mln czipów MediaTeka. To wzrost o ponad 223% względem roku 2019, gdy Xiaomi zamówiło „jedynie” 19,7 mln czipów tego producenta. Na drugim miejscu znalazło się Oppo. Ten chiński producent kupił w 2020 roku 55,3 miliona układów. W 2019 roku było to 46,3 mln.

Nie można pominąć też firmy Huawei. Ponieważ producent został wpisany na czarną listę handlową w USA, musiał znaleźć alternatywnego dostawcę i również kupił sporo czipów. Mają one zastąpić procesory Kirin, które prawdopodobnie całkowicie znikną z rynku. Samsung również okazał się dobrym klientem w 2020 roku. Kupił 43,3 mln czipów MediaTeka. Względem 2019 roku to wzrost o 254,5%!

Skoro wielcy i popularni producenci sięgają po układy z Tajwanu, ci mniejsi również zaczynają różnicować swoje łańcuchy dostaw. Pomogła też pandemia COVID-19. Sytuacja ekonomiczna wielu osób stała się niepewna, więc częściej sięgaliśmy po tańsze telefony. W nich właśnie najczęściej montowane są układy MediaTek. Czipy te zrobią karierę także na rynkach rozwijających się, gdzie potrzeba milionów tanich telefonów.

