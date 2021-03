Honor V40 Light i Honor Tab 7 - nowe zapowiedzi chińskiego producenta

Firma Honor zaprezentowała dwa nowe urządzenia przeznaczone na rynek chiński: smartfona Honor V40 Light oraz tablet Honor Tab 7.

Honor V40 Light - średniak z łącznością 5G

Honor V40 Light to tak naprawdę lekko zmodyfikowany Huawei Nova 8 5G. Procesor HiSilicon Kirin 985 5G został zastąpiony MediaTekiem Dimensity 800U, jednak reszta specyfikacji jest z grubsza taka sama. rządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57", rozdzielczości 1080x2340 oraz odświeżaniu 90 Hz.

Z tyłu znajdziemy poczwórny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 64 MP oraz trzema dodatkowymi modułami: ultraszerokim 8 MP, makro 2 MP i sensorem głębi. Nie zabrakło także przedniej kamerki o rozdzielczości 32 MP.

Do tego w środku umieszczono 8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 3800 mAh. Ten ostatni naładujemy ładowarką o mocy 66 W. Całość pracuje pod kontrolą Android 10 z nakładką Magic UI 4.0.

Urządzenie trafi do sprzedaży 26 marca w cenie 2999 juanów (ok. 1785 zł) za wariant 8/128 GB oraz 3299 juanów (ok. 1965 zł) za wersję 8/256 GB.

Honor Tab 7 - niedrogi tablet dla każdego

Drugim z nowych urządzeń jest Honor Tab 7. To tablet rozmiaru 10,1" celujący w segment budżetowy. Został wyposażony w ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz ora procesor MediaTek Helio P22T. Specyfikację uzupełnia 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie zostało wyposażone w pojedynczy aparat o rozdzielczości 2 MP oraz akumulator 5100 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką Magic UI 4.0.

Ceny zaczynają się od 1399 juanów (ok. 830 zł) za wariant 4/64 GB z łącznością Wi-Fi. Jeśli zapłacimy 1599 juanów (ok. 950 zł), dostaniemy wersję 4/64 GB, natomiast na 1899 juanów (ok. 1130 zł) wyceniono wariant 4/128 GB z łącznością LTE.

Czy nowe urządzenia marka Honor trafią do Polski? Tego jeszcze nie wiemy, choć nie jest to wykluczone.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor, GSMArena