Jeśli robić zakupy, to tylko na huawei.pl. Jest dłuższa gwarancja i wyjątkowe promocje

Marki Huawei trudno nie znać. Nie sposób nie trafić na smartfony, zegarki albo sprzęt sieciowy z kwiatem w logo, a i laptopy zyskują ostatnio popularność. Jest jeszcze coś, o czym warto wiedzieć – to sklep huawei.pl.

Platforma huawei.pl ma mnóstwo przewag nad innymi miejscami, gdzie można kupić elektronikę Huawei. Jest dłuższa gwarancja, darmowa naprawa ekranu i wiele innych korzyści, o których warto wiedzieć. Są też produkty, które można kupić wyłącznie na huawei.pl.

Zawsze darmowa dostawa, 15 dni na zwrot

Jeśli kupisz coś na huawei.pl, za dostawę nic nie zapłacisz. Nie ma znaczenia, czy będzie to maleńki Huawei Watch Fit, czy Huawei Matebook D 15 z myszką i plecakiem, a do tego Huawei Display 23.8. Nie muszę chyba dodawać, że jeśli zrobisz zakupy przed 12:00, przyjadą do Ciebie już następnego dnia? To też ogromna zaleta huawei.pl. Jeśli towar jednak Ci się nie spodoba, masz całe 15 dni na zwrot i nikt nie będzie zadawał pytań.

Metody wysyłki są elastyczne. Zależnie od preferencji można wybrać dostawę kurierską lub paczkomat InPost, jeśli wolisz odbiór na własnych warunkach. Zapłacić możesz przez internet lub przy odbiorze. Wybór płatności internetowych jest ogromny. Mamy do dyspozycji:

wszystkie możliwości oferowane przez PayU łącznie z PayU raty,

BLIK,

kartę kredytową lub debetową,

przelew internetowy i przelew tradycyjny.

Sklep huawei.pl stoi pod tym względem na wysokim poziomie.

Prawdziwe raty 0%

W sklepie huawei.pl można kupić niektóre produkty na raty 0%. Na przykład Huawei laptop Matebook D 15 2021 (a do niego plecak i myszka za złotówkę) – ten zestaw kosztuje 3499 zł. Płatność można rozłożyć na 36 rat 0%. To pozwala wejść w posiadanie sprzętu z półki premium i w ogóle nie odczuć niewielkich opłat.

To są prawdziwe raty 0%. Nie ma tu ukrytych kosztów ani obowiązkowego ubezpieczenia zakupów. Przy 36 ratach co miesiąc zapłacisz tylko 97,19 zł. To dokładnie tyle, ile wynosi wyjściowa cena tego zestawu – 3499 zł. Prosto i uczciwie. Na raty można rozłożyć płatność za zakupy o minimalnej wartości 300 złotych.

Zobacz: W sklepie huawei.pl rozłożysz zakupy na 36 rat 0%. Nowa oferta realizowana z PayU

Gwarancja nie do pobicia

Najpopularniejszymi produktami Huawei są smartfony, a najczęstszą usterką jest oczywiście stłuczony ekran. Wiemy to od lat, a nie ma nic gorszego niż potłuc telefon, gdy jest jeszcze nowy.

Huawei wychodzi naprzeciw takim wypadkom. Każdy telefon kupiony na huawei.pl jest objęty ciekawym rodzajem wsparcia. Jeśli nieszczęście, jakim jest stłuczony ekran, przydarzy się w ciągu pierwszych trzech miesięcy od kupna, serwis Huawei go wymieni za darmo. Zero pytań, zero utrudnień, po prostu wysyłasz telefon i odbierasz go z nowym ekranem kilka dni później.

By się zabezpieczyć na przyszłość, możesz też udać się do Salonu Serwisowego Huawei w ostatni czwartek, piątek i sobotę każdego miesiąca. W tych dniach odbywają się Dni Serwisowe Huawei. Możesz poprosić o naklejenie na swój ekran darmowej folii ochronnej, a także oddać telefon do naprawy pogwarancyjnej z rabatem wysokości 100 zł.

Na pewno wiesz, że w niektórych sklepach można dokupić dodatkowy rok gwarancji na nowy laptop. Na huawei.pl tego nie znajdziesz… bo jest coś lepszego. Laptopy kupione na huawei.pl standardowo mają 3-letnią gwarancję bez dodatkowych kosztów. To rok dłużej niż w innych sklepach. Po prostu takie są zasady. Zresztą nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej w momencie, gdy huawei.pl oferuje możliwość rozłożenia płatności na 36 rat 0%.

Szybkie promocje i OkazjoWTORKI

Taki sklep nie może obyć się bez atrakcyjnych promocji i naprawdę warto je śledzić, jeśli polujesz na konkretny produkt. Szczególnie warto robić zakupy we wtorki, gdy w sklepie huawei.pl trwają OkazjoWTORKI. To fenomenalny moment, by kupić sobie nowy sprzęt. Ceny produktów są ścięte o połowę albo i więcej. W czasie poprzednich OkazjoWTORKÓW można było kupić na przykład:

słuchawki Huawei FreeLace Pro za 299 zł zamiast 599 zł,

router WS318N za 19 zamiast 49 zł,

słuchawki Huawei FreeBuds 3 za 199 zł zamiast 499 zł (w chwili pisania artykułu znów są przecenione – 399 zł),

smartokulary Huawei x Gentle Monster II za 699 zamiast 1399 zł.

Liczba przecenionych w ramach OkazjoWTORKÓW produktów zawsze jest ograniczona, więc przy okazji zakupów dostaniesz mały zastrzyk adrenaliny.

Między OkazjoWTORKAMI zdarzają się też wyprzedaże typu Flash Sale. Ich formuła jest bardzo podobna – przez kilka godzin można kupić taniej wybrany produkt. Podczas pisania artykułu wpadła mi w oko możliwość kupienia zegarka Huawei Watch GT 2e o 150 zł taniej niż zwykle.

Oczywiście nie brakuje promocji dłuższych. Standardem na huawei.pl jest możliwość kupienia nowości taniej w przedsprzedaży. Nie brakuje też zestawów, w których dodatki kosztują 1 zł. Na przykład do laptopa Huawei Matebook X Pro 2021 huawei.pl dorzuca zegarek Huawei Watch GT2 Pro, świetny router Huawei AX3, plecak i myszkę, łącznie za 4 zł.

10% rabatu na wszystko

Jakby tego było mało, w tygodniu 19-26 kwietnia huawei.pl oferuje rabat 10% na wszystko. Zniżka naliczy się automatycznie „przy kasie”. W ramach tej promocji można kupić maksymalnie 5 produktów (różne kolory to też różne produkty).

Wartość zniżki to 10% ceny całej zawartości koszyka, przy czym zniżka może wynieść maksymalnie 300 złotych. Oznacza to, że jeśli kupisz coś za 3001 zł, zniżka i zostanie na poziomie 300 zł. Minimalna wartość zakupów w tej promocji to 500 zł.

Warto też wiedzieć, że tą promocją nie są objęte produkty dodane 15 kwietnia, czyli najnowsze: Band 6, Watch Fit Elegant, MateBook X Pro (11. Generacji), MateBook D 15 (10. i 11. Generacji), MateBook D 14 (10. Generacji) i MatePad Wi-Fi 6. Ta promocja nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami.

Bonusy bez wysiłku

Rabaty rabatami, ale możesz dostać również podarunek i wcale nie musisz się do tego bardzo starać. Samo zapisanie się do newslettera sklepu huawei.pl to dodatkowe 50 zł na zakupowe szaleństwa. Kod rabatowy można wykorzystać przy zakupach za minimum 300 zł.

Można zyskać jeszcze więcej. Huawei przyzna 20 zł za każdą opinię, jaką zostawisz pod używanym produktem. Wystarczy, że zrobisz zrzut ekranu i wyślesz go na adres sklep@huawei.pl. Kod można wykorzystać przy zakupach o minimalnej wartości 21 zł.

Od promocji na huawei.pl kręci się w głowie. Jeśli planujesz kupić coś tego producenta, zrób to właśnie na huawei.pl. Nie sądzę, by ktoś miał lepszą ofertę, a może zainteresuje Cię któryś z produktów, które można kupić tylko tam. To między innymi pełen klasy zegarek Huawei Watch Fit Elegance Edition.

Jest jeszcze jeden element platformy huawei.pl, który cenię sobie osobiście. Sklep i forum są powiązane z tym samym kontem, którego używam do logowania w aplikacjach Huawei (jestem szczęśliwą posiadaczką zegarka i wagi). To oznacza wspólne zabezpieczenia, to samo logowanie dwuetapowe i jeden wpis mniej w menedżerze haseł.

Teskt powstał przy współpracy z firmą Huawei

