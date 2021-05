Xiaomi szykuje 3 tablety. Będzie szturm na iPada i Galaxy Tab

Xiaomi ma w swojej ofercie niemal wszystko, a niektóre produkty nawet pod kilkoma markami, ale wciąż czegoś brakuje. Xiaomi nie ma obecnie porządnego tabletu, który mógłby konkurować z iPadem. To się wkrótce zmieni.

Rynek tabletów z wyższej półki w ogóle wygląda nieciekawie. W zasadzie istnieje na nim kilka modeli, z czego przynajmniej dwa to iPady. Poza tym siłę przebicia ma seria Samsung Galaxy Tab, a potem długo, długo nic. Czy do tej dwójki dołączy Xiaomi?

Xiaomi szykuje 3 tablety

To prawdopodobne. Informatorzy XDA Developers i ślady w kodzie aplikacji systemowych MIUI 12.5 wyraźnie wskazują na trzy urządzenia z większym ekranem. Ich nazwy kodowe to „nabu”, „enuma” i „elish”. Nazwy metod typu isPad używane w ich kontekście mówią nam nieco o charakterze urządzeń, a także o dostępności odmiennych funkcji w aplikacjach MIUI.

Ciekawostką jest metoda isSplitTablet – czy chodzi o dwie aplikacje obok siebie na podzielonym ekranie, czy jakąś wystrzałową konstrukcję ze składanym ekranem? Chciałabym, żeby to było to drugie, ale wiele wskazuje na to, że Xiaomi szykuje zwykłe, „płaskie” tablety o ekranach 16:10.

Jeśli te dowody nie są przekonujące, wystarczy spojrzeć na ustawienia nawigacji w MIUI Home alfa 4.22.0.3089. Jeśli to nie jest interfejs tabletu, to ja już nie wiem, co jest.

zrzuty ekranu dostarczył kacskrz

Tablety Xiaomi. Czego się spodziewać?

Dzięki nieoficjalnym wskazówkom wiemy mniej-więcej, czego spodziewać się po trzech tabletach Xoami z wyższej półki. Jak wspomniałam, spodziewamy się ekranów 16:10. Ich rozdzielczość to zapewne 2560 × 1600. Mają to być panele LCD o częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Nieco więcej wiemy o modelu „nabu” (K82). Ma on mieć ekran 10,97 cala, wymiary 256 × 148 mm i akumulator 8720 mAh. Modele „enuma” i „elish” to modele siostrzane, oznaczone jako K81 i K81A. Prawdopodobnie tylko „enuma” będzie mieć łączność komórkową. Spodziewamy się tu modemu 5G i obsługi połączeń głosowych.

W przeciwieństwie do poprzednich tabletów Xiaomi tu nie znajdziemy specyfikacji „średniaka”. Nowe peodukty mają dostać Snapdragony z serii 8. Tablety Xiaomi „enuma” i „elish” na pewno dostaną SM8250, a więc Snapdragona 865, 865+ lub 870. W „nabu” spodziewamy się SM8150, co zawęża wybór do Snapdragona 855, 855+ lub 860.

Szkoda, że nie będzie tu Snapdragona 888, ale z drugiej strony Samsung sięga po te same czipy w Galaxy Tab S6 i Galaxy Tab S7 i nie mamy powodów do narzekań. Jedno jest pewne – tablety Xiaomi będą tańsze niż konkurencja z Korei.

Źródło zdjęć: Xiaomi, kacskrz

Źródło tekstu: XDA Developers, XiaomiUI (Telegram)