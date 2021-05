Samsung Galaxy Tab S7 FE: producent zaliczył falstart - tablet dostępny w sklepie przed premierą

Samsung Galaxy Tab S7 FE, nowy tablet w ofercie Koreańczyków, pojawił się właśnie na oficjalnej stronie producenta. Wśród opublikowanych informacji znalazły się pełna specyfikacja oraz cena urządzenia.

O Samsungu Galaxy Tab S7 FE mogliśmy usłyszeć już jakiś czas temu za sprawą licznych przecieków. Co prawda urządzenie funkcjonowało w nich pod nazwą Samsung Galaxy Tab S7 Lite, jednak nie zmienia to faktu, że informacje z ostatnich kilku tygodni dały nam dość jasno do zrozumienia, czego możemy się po nowym "niedrogim" tablecie spodziewać.

Wygląda na to, że jeszcze przed premierą z resztek tajemnicy swój nowy produkt odarł sam producent. Samsung Galaxy Tab S7 FE pojawił się właśnie na oficjalnej niemieckiej stronie producenta. W ten sposób poznaliśmy zarówno jego pełną specyfikację, jak i cenę.

Samsung Galaxy Tab S7 FE - specyfikacja

Jeśli chodzi o specyfikację Samsunga Galaxy Tab S7 FE, obyło się raczej bez zaskoczeń - dostaliśmy z grubsza to, co obiecywały dotychczasowe przecieki. Mamy tu do czynienia z dużym tabletem, wyposażonym w wyświetlacz o przekątnej 12,4" i rozdzielczości 2560 x 1600. W przeciwieństwie do droższego Tab S7, jest on wykonany w technologii IPS.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 750G, wspierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Zostało ono wyposażone również w dwa aparaty. Tylny ma rozdzielczość 8 MP, natomiast przedni 5 MP. Całość zasila akumulator o pojemności 10090 mAh. Nie zabrakło także obsługi łączności 5G oraz Androida 11.

Podobnie jak drożsi krewni, Samsung Galaxy Tab S7 FE ma swoim rękawie jeszcze kilka atutów, które wyróżniają go na tle konkurencji. Urządzenie zostało wyposażone w rysik S Pen, który sprawia, że może on pełnić rolę pełnoprawnego tabletu graficznego. Wraz z urządzeniem dostaniemy nawet darmową sześciomiesięczną licencję na program Clip Studio Paint, który pozwoli wykorzystać jego potencjał. Z myślą o produktywności na pokładzie znalazł się także tryb DeX, natomiast fani multimediów docenią wbudowane głośniki stereo przygotowane wspólnie z AKG.

Samsung Galaxy Tab S7 FE - cena

Za tak wyposażonego Samsunga Galaxy Tab S7 FE zapłacimy 649 euro (ok 2900 zł). Niestety biorąc pod uwagę, że publikacja powyższych informacji stanowi najprawdopodobniej falstart niemieckiego oddziału, nie wiemy jeszcze, kiedy nastąpi oficjalna premiera urządzenia. Wygląda jednak na to, że nie będziemy musieli długo czekać.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung