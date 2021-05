Samsung Split UI: ładne skalowanie aplikacji na każdym ekranie

Samsung szykuje telefony o nietypowych kształtach i zmiennych proporcjach ekranu, ale będą one niczym, jeśli aplikacje będą na nich źle wyglądać. Samsung planuje więc stworzyć interfejs dla Androida, który będzie świetnie się prezentował na ekranie o dowolnych proporcjach.

Adaptacyjny interfejs dla aplikacji miałby pojawić się z kolejną dużą aktualizacją One UI 3.5. Według nieoficjalnych informacji miałby nazywać się Split UI. Jego zachowanie zostało pokazane na Twitterze przez cenionego informatora Ice Universe.

Split UI ma dopasowywać układ elementów interfejsu do orientacji ekranu, a także do proporcji. GIF-y prezentują obiecujący mechanizm zmiany rozmiaru głównych elementów widoku aplikacji, jest też automatyczne przenoszenie palet w miejsce, gdzie będą się lepiej prezentować po znaczącej zmianie proporcji ekranu. To interfejs stworzony dla telefonów z rozwijanym ekranem.

Split UI, o ile tak będzie się nazywał nowy sposób tworzenia interfejsów aplikacji, będzie odpowiedni nie tylko dla Galaxy Fold3. To koncepcja, która sprawdzi się na wielu innych urządzeniach i zapewni świetlaną przyszłość składanym na wszystkie strony telefonom Samsunga. Zresztą już teraz możemy oglądać pewne przebłyski tego geniuszu. Mam na myśli App Continuity, czyli dopasowanie aplikacji do dwuekranowego Galaxy Fold.

Źródło zdjęć: Ice universe (@UniverseIce)

Źródło tekstu: Ice universe (@UniverseIce)