Samsung pokazał nowe elastyczne ekrany OLED do telefonów i tabletów

Samsung zaprezentował nowe elastyczne ekrany OLED, które wyraźnie pokazują, w jakim kierunku rozwijać się będą telefony i tablety. Czekamy więc na naprawdę duże, składane tablety oraz smartfony, które można złożyć „na trzy razy”.

Samsung Display nie pokazał jeszcze prawdziwych urządzeń. Obrazy, które możemy oglądać, pochodzą z zapowiedzi obecności Samsung Display na konferencji Society for Information Display. Wystawa odbędzie się online w piątek 21 maja.

Samsung zapowiedział już, że zaprezentuje ekran o przekątnej 7,2 cala, który będzie można złożyć wielokrotnie. To wskazówka, że doczekamy się telefonu składanego „w harmonijkę”, jak widać na zdjęciu powyżej. Słyszeliśmy już plotki o tym, że Samsung zamierza wprowadzić taki telefon na rynek.

Kolejna nowość to 17-calowy ekran o proporcjach 4:3. Samsung przekonuje, że dzięki niemu będzie można nosić coś małego, ale oglądać coś dużego. Będzie można używać go jako tabletu, gdy będzie złożony na pół, a rozłożony zastąpi pełnowymiarowy monitor. Koncepcja tego urządzenia przywodzi na myśl Lenovo ThinkPad X1 Fold, tylko sprzęt Lenovo to komputer z Windowsem 10 i procesorem Intela, a Samsung będzie zapewne celował w Androida i Arm.

Podczas prezentacji Samsunga zobaczymy także ekrany zdolne ukryć aparat, przeznaczone zarówno dla smartfonów, jak i dla laptopów, gdzie będą kryły webcam. Plotki mówią, że już nadchodzący Galaxy Z Fold3 ma mieć frontowy aparat schowany pod ekranem.

Potwierdziły się również plotki o ekranie Samsunga dla telefonów rozsuwanych na bok. Dzięki temu będzie mogło powstać więcej konstrukcji przypominających Oppo X 2021.

Czekamy na efekty. Prezentowane ekrany będą dostępne nie tylko dla telefonów Samsunga, ale też dla innych producentów.

