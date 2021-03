Jak działa zwijany Oppo X 2021? Sprawdziliśmy to na żywo

Zwijany smartfon. Dużo się o tym mówi, ale mało kto wie, jak będą działać takie urządzenia i co mogą nam dać. A mają ogromny potencjał. To kolejny sposób na spełnienie marzenia o smartfonie, który kryje duży ekran. W końcu miałam okazję sprawdzić, jak działa Oppo X 2021, który ma rozwijany ekran Super AMOLED.

Działanie tego telefonu najlepiej zobaczyć na filmie. Miej jednak na uwadze, że to nie jest jeszcze produkt gotowy do sprzedaży. Oppo musi jeszcze dopracować to i owo. Najważniejszy jest jednak mechanizm zwijający i rozwijający ekran, a to jest już gotowe. Mechanizm wytrzyma ponad 100 tysięcy rozsunięć, co powinno wystarczyć na 2-3 lata intensywnego używania lub około 5,5 roku w rękach osoby, która będzie z powiększonego ekranu korzystać sporadycznie.

O specyfikacji Oppo X 2021 na razie nie mogę powiedzieć wiele. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas konferencji Oppo Inno Day pod koniec 2020 roku i ma pokazywać, w jakim kierunku Oppo zamierza się rozwijać. Od tamtej pory było sporo przecieków na jego temat, ale właściwie wszystkie się myliły.

Wciąż razie nie wiadomo, jakie komponenty trafią do finalnego produktu, kiedy będzie dostępny i ile mógłby kosztować. Jedyny pewnik to ekran – Super AMOLED, który może pracować na przekątnej 6,7 cala lub 7,4 cala. Prototyp, który miałam w rękach, ma aparat główny z matrycą 48 MPix, sensorem ToF i funkcjami AR/VR, które jeszcze nie były zaimplementowane w aplikacji obsługującej aparat. Telefon ten jest nie tylko przygotowany do pracy z dwoma rozmiarami ekranu, ale też do współpracy z goglami Oppo AR Glass. Jest tu też oczywiście najnowszy mechanizm ładowania, opracowany przez Oppo – Wireless Air Charging.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., Oppo

Źródło tekstu: wł.