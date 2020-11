Oppo X 2021 to zwijany smartfon, pokazujący kierunek rozwoju marki

Był już zwijany telewizor, to teraz czas na zwijany smartfon. Koncept takiego urządzenia pokazała marka Oppo podczas wydarzenia Inno Day 2020, który odbył się w chińskim Shenzhen.

Podczas wydarzenia Inno Day 2020, założyciel i CEO Oppo Tony Chen powiedział, że firma jest zdeterminowana, aby realizować odpowiedzialne innowacje i tworzyć bardziej nowatorskie produkty dzięki strategii rozwoju technologii 3 + N + X. Oppo wierzy w „Technology for Mankind, Kindness for the World”, gdzie celem innowacji powinni być ludzie.

Oppo wykorzystuje technologię, aby umożliwić ludziom uchwycenie otaczającego ich piękna i uwolnić ich wyobraźnię na temat przyszłości; pomagając w ten sposób każdemu czerpać z życia to, co najlepsze. W związku z tym zdecydowaliśmy się uruchomić strategię rozwoju technologii 3 + N + X, która długoterminowo określać będzie kierunek rozwoju Oppo.

- powiedział Tony Chen

Zobacz: Oppo Reno5 Pro 5G pojawia się w Geekbench

Zobacz: Oppo wejdzie na rynek laptopów i tabletów

Trójka odnosi się do trzech podstawowych technologii: sprzętu, oprogramowania i usług, które pomagają marce Oppo dostarczyć użytkownikom na całym świecie zintegrowane inteligentne rozwiązania. „N” reprezentuje szereg kluczowych kompetencji Oppo, w tym sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo i prywatność, multimedia i łączność. Wreszcie „X” odnosi się do najnowocześniejszych i zróżnicowanych technologii oraz zasobów strategicznych, takich jak technologia szybkiego ładowania, które przyspieszają innowacje i znacznie poprawiają doświadczenie użytkownika.

Rozwijany smartfon - jeden z kierunków rozwoju technologii

Podczas odbywającego się w chińskim Shenzhen wydarzenia Oppo pokazał trzy koncepcyjne produkty, wśród których znalazł się rozwijany smartfon. Oppo X 2021 to najnowsze osiągnięcie działu badawczo-rozwojowego marki w zakresie elastycznego wyświetlacza i projektowania warstwowego, które ma zapewnić użytkownikom bardziej naturalne, interaktywne wrażenia.

Ten koncepcyjny smartfon zawiera trzy główne opatentowane technologie Oppo: układ napędowy Roll Motor, płytkę 2 w 1 i samodzielnie opracowany laminat ekranowy o wysokiej wytrzymałości Warp Track. Składają się one na mogący się płynnie zmieniać wyświetlacz OLED, który mierzy od 6,7 cala do 7,4 cala. Pozwala to użytkownikom dostosować rozmiar wyświetlacza do ich rzeczywistych potrzeb.

Okulary Oppo AR Glass 2021

Okulary Oppo AR Glass 2021 w pełni ukazują tytułowy „skok”, jaki dokonało Oppo w eksploracji cyfrowego świata. Dzięki adaptacji nowego projektu wzorniczego, koncepcyjne okulary są kompaktowe i ultralekkie, o niemal 75% lżejsze od swojego poprzednika. W warstwie głównych rozwiązań Oppo AR Glass 2021 wykorzystane zostało rozwiązanie optyczne Birdbath, rozszerzające wrażenia immersywne.

Okulary Oppo AR Glass 2021 wyposażone zostały w szereg różnych sensorów, w tym podwójną kamerę typu rybie oko, czujnik ToF i kamerę RGB. Mogą one nie tylko wspierać szereg naturalnych interakcji, w tym interakcje za pośrednictwem smartfonu, interakcje oparte na gestach i lokalizację przestrzenną, ale także wykonywać obliczenia trójwymiarowej lokalizacji przestrzennej w ciągu milisekund, umożliwiając precyzyjną lokalizację i oferując użytkownikom rzeczywiste i naturalne wrażenia interakcji przestrzennej w rzeczywistości rozszerzonej dzięki bieżącym, dokonywanych w czasie rzeczywistym aktualizacjom informacji dotyczących pozycji użytkownika w przestrzeni.

CybeReal AR

Aplikacja CybeReal AR oparta na technologii przestrzennych obliczeń w czasie rzeczywistym, umożliwia jednoczesną bardzo precyzyjną lokalizację i rozpoznawanie przestrzeni. Jest obsługiwana przez trzy kluczowe technologie Oppo, w tym dokładną, co do centymetra, rekonstrukcję świata, precyzyjną lokalizację w czasie rzeczywistym i Chmurę Oppo, wzbogacając odbiór świata rzeczywistego przez użytkownika.

Zobacz: Apple iPhone 12 mini: mały ekran, wielki problem

Zobacz: Xbox Series - konsol Microsoftu może zabraknąć na kilka miesięcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Oppo