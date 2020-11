Xbox Series - konsol Microsoftu może zabraknąć na kilka miesięcy

Niedawno pisałem, że Xbox Series X i S miały najlepszy start w historii konsol Microsoftu, a dzisiaj potwierdza ten fakt informacja o tym, że przez kilka kolejnych miesięcy użytkownicy mogą mieć problemy z ich zakupem.

Od ubiegłego tygodnia gracze mogą cieszyć się konsolami Xbox Series S oraz Xbox Series X, jednak jeśli nie zamówi się konsoli w najbliższym czasie, prawdopodobnie nie będzie to możliwe aż do kwietnia 2021 roku. Powodem zainteresowanie, które przekroczyło oczekiwania Microsoftu. Jak powiedział Tim Stuart, dyrektor finansowy Xboxa, braki mogą być odczuwalne już w okresie świątecznym i potrwać do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Przewidywano zresztą taką sytuację jeszcze pod koniec października, czyli przed premierą konsol.

Szef Xboxa, Phil Spencer, wystosował oficjalne przeprosiny dla wszystkich osób rozczarowanych brakiem konsol i zapewnił, że przeznaczone na sprzedaż zapasy pojawią się w tak wielu sklepach, jak tylko będzie to możliwe. Zapowiedział także, że w pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku łańcuch dostaw wróci do normalnego funkcjonowania i wszystkie potrzeby rynku zostaną wówczas zaspokojone.

Zobacz: Xbox Series X, Xbox Series S - oto pełna lista gier wspierających ray tracing

Microsoft nie jest jedyną firmą mającą problemy z dostarczeniem na rynek odpowiedniej liczby produktów. Problem z tym ma m.in. Nvidia, której karty graficzne RTX 3080 i 3090 będzie ciężko dostać aż do przyszłego roku. A wracając do graczy - Sony powinno wyciągnąć wnioski i przygotować odpowiednią ilość konsol Playstation 5, aby i w tym przypadku również nie było problemów.

Zobacz: Xbox Series X i S - najlepszy start w historii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: The Verge